​Junts presenta les 14 candidatures del Ripollès

Les candidatures de Junts a la comarca del Ripollès són:



Campdevànol: Oriol Lázaro (Sumem per Campdevànol-CM)

Campelles: Eusebi Alsina (Amb Força per Campelles i el Baell-CM)

Camprodon: Alfred Gavira

Les Llosses: Emili Vert

Molló: Josep Coma

Ogassa: Jaume Camps

Pardines: Pere Subirana

Queralbs: Imma Constans

Ribes de Freser: Mònica Sanjaume

Ripoll: Manoli Vega

Sant Joan de les Abadesses: Ingrid Moreno (Avancem per Sant Joan-CM)

Sant Pau de Segúries: Maria Dolors Cambras

Toses: Joan Bernadas

Junts per Catalunya va presentar dissabte les 14 candidatures del Ripollès per a les eleccions municipals delen un acte a la Sala de l'Abat Senjust, que va comptar amb la participació del secretari general, Jordi Turull.El president comarcal del partit,, va remarcar que la dada és "molt positiva", ja que es presenten. "Tenim noves candidatures en municipis clau, com Camprodon i Sant Joan de les Abadesses, amb dones i homes de gran vàlua, molt compromesos amb el projecte de Junts, que fan un pas endavant per bastir una alternativa per al seu municipi i són una aposta de futur. També comptem amb nous lideratges il·lusionadors i que sumen pel bé comú, com a la capital, Ripoll o Campdevànol", va apuntar Manso. "Tenim alcaldes i alcaldesses que han treballat de valent durant aquest mandat i que aspiren a revalidar el càrrec, amb l'energia i les ganes de culminar projectes i encarar-ne de nous", va afegir Manso, que ha posat com a exemple els casos de Ribes de Freser, Molló, Queralbs o Toses.