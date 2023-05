​La Festa de la Llana i Casament a Pagès de Ripoll 2023 tindrà novetats

Amb l'objectiu de fer encara més gran la festa més tradicional de Ripoll, el Centre d'Iniciatives i Turisme proposa novetats per a lade la Festa de la Llana i Casament a Pagès, que se celebrarà el. La voluntat és ampliar la programació festiva fins a abraçar dues jornades i incentivar l'activitat durant tot el cap de setmana al bressol de Catalunya, amb el folklore i la vida a pagès com a centre de gravetat.Dissabte al matí, el centre de Ripoll esdevindrà l'escenari de laque comptarà amb un seguit de proves i es disputarà en grups de quatre persones. Les proves, de manera enginyosa, busquen fer un homenatge als ramaders i pagesos i a la vida dels pastors i els oficis que hi estan vinculats, tan important al Ripollès. Els participants viuran una experiència única amb reptes com 'Sense aturador amb el carretó', 'Esquila sense petar' o una competició per descobrir el més ràpid clavant claus. L'activitat té un cost de deu euros per grup. Paral·lelament, el CIT també proclamarà el campió mundial de munyir ovella ripollesa. Una prova en la qual es pot participar de manera individual. Les inscripcions, en aquest cas, valen. Qui vulgui formar part d'aquesta primera experiència de gaudi, es pot inscriure des del 15 al 19 de maig a l'Oficina de Turisme de Ripoll o bé el mateix dia de proves, de 10 a 11 del matí, a la plaça del Monestir. Un cop exhaurit el període d'inscripcions es donarà el tret de sortida a la gimcana i al campionat mundial que s'allargaran fins a la una del migdia.L'edició d'aquest any també serà recordada pel bateig de. Després que el 2014 s'incorporessin els capgrossos Eudald i Maria, en aquesta ocasió l'ovella ripollesa prenen el protagonista. El jove artesàtreballa en l'elaboració de quatre ovelletes, en una clara vocació d'homenatjar un dels eixos que vertebra la festa. El bateig d'aquest nou bestiari popular es farà el dissabte a la tarda, en el marc de la trobada gegantera impulsada per la colla gegantera de la vila. Allà serà on es faran públics els noms que prendran aquestes figures i que també fan referència a la vila comtal.Com a tercera novetat, el CIT Ripoll i l'Associació Fotogràfica de Ripoll impulsende la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. Les dues entitats sumen sinergies en un concurs obert a tota la ciutadania. Al web de l'Associació Fotogràfica se'n podran trobar totes les bases. La fotografia guanyadora esdevindrà la imatge promocional de la festa del 2024 i el seu autor rebrà una gratificació de 100 euros. El termini de presentació de les fotografies es clourà el 4 de juny i el 10 de juny es donarà a conèixer el vencedor en una cerimònia que se celebrarà a la sala dels pastors del Museu Etnogràfic de Ripoll. L'elecció serà a càrrec de membres del CIT i professionals de la fotografia, en el transcurs del mes de juny.