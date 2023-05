Eleccions del 28-M: què està en joc a Ripoll?

Qui és l'alcalde de Ripoll i com aspira a ser reelegit?



Quants habitants té? 10.641

Quants regidors hi ha en joc? 17

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? Junts va guanyar amb 8 regidors per davant del PSC i ERC amb 3 respectivament, CUP amb 2 i FNC amb 1.

Un total dees disputaran elsde l'Ajuntament de Ripoll, una ciutat que en els últims 12 anys ha estat dirigida per CiU i després Junts i que podria viure un canvi de cicle.(Junts) afronta el repte de mantenir suports o millorar resultats de la majoria simple assolida el 2019 amb 8 regidors (3 menys que el 2015). Des del 2011,havia governat amb majoria absoluta i els últims anys també ha compaginat el càrrec essent diputat al Parlament. Les d'aquest 2023, podríem dir que són lesa la vila.L'actual alcalde és Jordi Munell, home fort de Junts a la capital del Ripollès. Després de tres mandats i 12 anys al càrrec,a la política local. Agafarà el relleu, tercera tinent d'alcaldia i actual regidora de Turisme, Comerç, Fires i mercats. Vega té l'objectiu de mantenir suports en un relleu significatiu i important per al partit.Des de fa anys, Ripoll és un feu convergent. Junts i l'antiga convergència han guanyat les set últimes eleccions municipals celebrades a la vila. El 2019 ho van fer amb vuit regidors i venien del 2015 d'aconseguir una majoria absoluta. L'adéu de Munell, però, ha fet que la seva, tenint en compte la carrera en solitari que ha iniciat un dels regidors de l'equip de govern de l'actual alcalde.amb Independents pel Ripollès pot provocar una fragmentació del vot de Junts i trencar l'hegemonia postconvergent dels últims anys a Ripoll.Davant un escenari tant incert, la resta de partits també es posicionen com a relleu a Munell.d'ERC també debuta com a candidata itorna a la primera línia després de liderar les candidatures del 2007 i 2011. Pel que fa a la CUP, té l'objectiu de ser la clau per un possible govern d'esquerres ambcom a número 1. I per últim, la regidora d'extrema dreta, va sortir elegida el 2019 com a cap de llista del Front Nacional de Catalunya (FNC). A principis del 2020 va trencar amb el partit i va passar a ser regidora no adscrita a l'oposició. Ara es presenta com a cap de llista d'Aliança Catalana que ella ha fundat.Tot apunta que entre les grans temàtiques de la pròxima campanya hi haurà la, lai lacom a eixos centrals.El fet que hi hagi tants relleus al capdavant de les llistes dels partits (quatre candidats són nous respecte fa quatre anys), provoca que cada cap de llista sigui una novetat en aquests comicis. Tot i això, el principal canvi és la nova llista d'independents liderada per. És l'únic nou partit que no es va presentar el 2019.Depenent de com quedi el taulell de forces, l'actual oposició podria provar de fer un pacte d'esquerres per intentar aconseguir un canvi de rumb en el color de l'alcaldia de Ripoll. ERC, CUP i/o PSC podrien buscar un pacte per aconseguir capgirar la línia dels últims governs de Junts.