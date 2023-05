2. Ruta dels veïnats de Planoles

3. De Ribes de Freser al Pla d'Erola

4. Ruta fonts i fortins de Ribes de Freser

5. Circular del Salt del Grill (Queralbs)

6. Núria - Forat de l'Embut (Queralbs)

7. Camí vell de Núria (Queralbs)

8. Ruta de l'Estret del Forn (Queralbs)

9. Circ d'Ulldeter (Setcases)

10. Carboner - Baidana - Cabanes - Setcases (Setcases)

11. Collada Fonda – Costabona - Balmeta (Setcases)

12. Camí de Socarrats a Beduís (Setcases)

13. De coll de Meianell a Puig Cerverís (Pardines - Vilallonga)

14. Ruta de l'estany de Can Roca (Pardines)

15. Del collet de la Gralla a coll de Tres Pics (Vilallonga)

16. Ruta de la molsa (Vilallonga)

17. Espinavell - Coll Pregon - Coll de la Clapa - Fabert (Molló)

18. Camí de Molló a Santa Magdalena (Molló)

19. Pedrisses (Queralbs) 1. Ruta dels isards i les marmotes (Collet de les Barraques - Planoles)2. Ruta dels veïnats de Planoles3. De Ribes de Freser al Pla d'Erola4. Ruta fonts i fortins de Ribes de Freser5. Circular del Salt del Grill (Queralbs)6. Núria - Forat de l'Embut (Queralbs)7. Camí vell de Núria (Queralbs)8. Ruta de l'Estret del Forn (Queralbs)9. Circ d'Ulldeter (Setcases)10. Carboner - Baidana - Cabanes - Setcases (Setcases)11. Collada Fonda – Costabona - Balmeta (Setcases)12. Camí de Socarrats a Beduís (Setcases)13. De coll de Meianell a Puig Cerverís (Pardines - Vilallonga)14. Ruta de l'estany de Can Roca (Pardines)15. Del collet de la Gralla a coll de Tres Pics (Vilallonga)16. Ruta de la molsa (Vilallonga)17. Espinavell - Coll Pregon - Coll de la Clapa - Fabert (Molló)18. Camí de Molló a Santa Magdalena (Molló)19. Pedrisses (Queralbs)

Elpresenta aquest dissabte a la casa de Núria de Queralbsi interpretats per donar a conèixer els valors naturals i culturals dels diferents llocs del Parc. En total, s'hi han senyalitzat. Així mateix, s'hi han instal·lat mig miler d'elements de senyalització vertical i horitzontal, i una cartellera de lectura i interpretació del paisatge per a cada itinerari.Els itineraris posen l'accent en la fauna i la flora del Parc, però també es fixen en altres aspectes com ara la geologia, la hidromorfologia, l'arqueologia, la ramaderia i el patrimoni cultural de la zona, entre altres aspectes. Concretament, els itineraris senyalitzats són:Tot i que la majoria d'aquestes rutes ja són conegudes,i ajudar el visitant a descobrir-ne i a interpretar-ne cada racó i cada element. Així, també s'han editat uns fullets interpretatius per a cada itinerari, amb diversos apartats de fauna, flora, normativa i punts d'interès i s'ha impulsat un joc de descoberta per animar els visitants del Parc a fer i descobrir les diverses rutes que tindrà premi en forma de producte agroalimentari del Ripollès.Tota la informació sobre les rutes es pot trobar al web del Parc i al seu perfil de Wikiloc. També es poden consultar a través de l'aplicació per a mòbils Natura Local, que permet seguir sobre el terreny les explicacions dels diferents indrets per on es va passant.A banda de l'acte de presentació d'aquest dissabte, també s'ha organitzat una altra presentació el proper dia 20 al refugi Els Estudis d'Espinavell amb el director natural del Parc, Jaume Farriol, i el president de la Junta Rectora.