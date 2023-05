L'Hospital de Campdevànol, el primer de Girona en implantar televisions intel·ligents

Laha implantat el sistemaMedical a totes les habitacions del centre sanitari, una actuació que té com a objectiu la transformació digital dels espais d'hospitalització. Campdevànol es converteix així en el primer hospital de les comarques gironines i de les comarques centrals, en apostar per aquest nou sistema d'entreteniment i comunicació. A nivell de Catalunya, recentment s'ha instal·lat en hospitals com el Clínic de Barcelona o el Joan XXIII de Tarragona.Els nous dispositius permeten a les persones ingressades i als seus acompanyants, als quals el pacient també hi podrà accedir des dels seus propis dispositius mòbils, gràcies a l'APP Smart Room. Així doncs, a més d'accedir a la televisió o a plataformes de reproducció en línia, també es poden compartir amb el pacient missatges, enquestes i tota mena de vídeos divulgatius i formatius que l'ajudin en la seva recuperació o estada a l'hospital.Les habitacions de l'Hospital de Campdevànol ja s'han equipat ambde 43 polzades. Aquests dispositius es poden activar des de casa, a través d'una pàgina web, des de la mateixa habitació escanejant el codi QR que apareix a les pantalles o bé mitjançant pagament en efectiu o targeta de crèdit en els quioscos que s'han instal·lat en diferents àrees de l'hospital.També es poden fer contractacions en paquets d'un sol dia fins a quinze dies, amb l'única intenció que surti més econòmic pel pacient. Segons, director general de l'empresa, "el que es busca és que el pacient tingui una experiència el màxim de positiva i que se senti al màxim com a casa"., director Econòmic i Administratiu de la Fundació Hospital de Campdevànol destaca "l'aposta del nostre hospital per la tecnologia" mitjançant un sistema que permet ser una experiència d'oci "però també de servei de comunicació entre el centre i el pacient". Alhora això ha de permetre "descarregar els professionals que atenen les consultes dels pacients". Subirachs agraeix la confiança d'Isern Medical "per la seva aposta en l'Hospital de Campdevànol, tenint en compte que no som un hospital gran. El nostre repte serà ara el de donar a aquests dispositius el màxim d'utilitat", apuntava.El gerent de la Fundació,, deixa clar que a l'hora de mantenir la comunicació entre aquest sistema i el pacient "la protecció de dades sempre serà sagrada i per sobre de tot". La inversió ha anat íntegrament a càrrec d'ISERN Medical que serà l'empresa que també farà el manteniment del sistema. Amb la seu central a Vic i amb més de 100 hospitals clients, ISERN Medical és el principal fabricant de solucions d'entreteniment i comunicació per a pacients i acompanyants del sud d'Europa.L' Hospital de Campdevànol és l'hospital comarcal del Ripollès i dóna servei a una població de referència de més de. L'Entitat va ser fundada el 1920 i des d'aleshores vetlla per les necessitats de salut dels habitants de la comarca, amb l'objectiu d'aconseguir resultats d'excel·lència en els àmbits de la salut i la dependència. Des de 1983, any en què l'Hospital de Campdevànol va ser acreditat per formar part del sistema sanitari català com a hospital comarcal, ofereix serveis concertats amb el CatSalut. Actualment, l'Hospital està acreditat com a centre d'atenció hospitalària aguda i com a centre d'atenció sociosanitària. A part de l'Hospital mateix, la Institució gestiona els Centres d'Assistència Primària (CAP) de Campdevànol i Ribes de Freser, i els consultoris locals de Campelles, Gombrèn, Pardines, Planoles, Queralbs i Toses.