Deu trucs per fer la vida més activa

Què entenem per activitat física?

Quins beneficis aporta l'activitat física acumulada al llarg del dia i integrada en la rutina diària?

10 trucs per fer més activa la teva vida:

. Aquest és el lema que ha proposat l'aquest any per celebrar elÉs qualsevol moviment corporal produït per la musculatura esquelètica que té com a resultat una despesa energètica per sobre del metabolisme basal (la despesa que el nostre cos necessita per funcionar).Una persona és prou activa quan compleix amb les recomanacions d'activitat física.: Cardiovasculars com la hipertensió i la diabetis tipus II, càncer de mana i el de còlon, demència com, per exemple, l'Alzheimer. També contribueix a mantenir el pes i, per tant, ajuda a evitar el sobrepès, l'obesitat i l'aparició de malalties cròniques com la hipercolesterolèmia.i el funcionament de l'organisme.i la qualitat de vida.i fomenta valors positiusi la capacitat d'aprenentatge i el rendiment escolarEl cor és el motor de la teva vida: cal que el tinguis sempre a punt. Els exercicis aeròbics i de força són entrenaments setmanals imprescindibles.Trenca amb el comportament sedentari i no sobrepassis les dues hores d'estar assegut. Aixeca´t cada 30-60 minuts i estira les cames, els braços i el tronc.Limita el temps de pantalla (mòbil, tauleta, televisió, ordinador o videojoc) i transforma'l en temps actiu, afegint-hi moviment sempre que puguis.La música ens anima a moure'ns. Amb companyia o sense, ballat o moure'ns al ritme de la música és fàcil. Es pot fer en qualsevol moment del dia.Si et ve de gust, pots quedar amb amistats o grups de persones per fer activitat. Les relacions socials són importants per al nostre benestar i contribueixen a millorar la nostra qualitat de vida.La natura i la cultura ens aporten salut. Fer passejades per espais naturals (boscos, rius i llacs, mar) i descobrint rutes culturals i urbanes.Tot es mou al teu voltant. Para atenció a les oportunitats que t'ofereix el teu municipi per incrementar la mobilitat activa i sostenible: anar en bicicleta, caminar o gaudir dels espais per dur a terme activitat física.Participa en les activitats de la teva comunitat, fer voluntariat i col·laborar en esdeveniments esportius, culturals i socials millorarà el teu benestar i les teves relacions socials.Posa moviment al teu oci de cap de setmana o al temps de lleure. Practica amb companyia o sense, l'activitat física o esportiva que més t'agradi i millorarà el teu benestar físic i mental.Dedica una estona al dia per relaxar la ment. Tècniques com el ioga, el taitxí, la consciència plena (mindfulness) et permeten recuperar l'energia i descansar millor.