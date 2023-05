Ruth Gumbau i Francesc Mauri seran els padrins del Casament a Pagès

Just una setmana després de la festa major de Ripoll , la capital del Ripollès tornarà a vestir-se de llarg per viure la seva festa més emblemàtica. El 21 de maig se celebrarà la. Un esdeveniment únic al món que reviu dos costums ancestrals: la tosa dels xais i l'enllaç religiós entre l'hereu i la pubilla de dues cases benestants.El casament, en tant que és real, també té padrins. Com cada any dues personalitats de l'àmbit català tindran l'honor d'acompanyar als contraents. Els nuvis, la Pierina Roig i en Jordi Serrano , estaran acompanyats pel meteoròlegi la periodistacom a testimonis d'honor del seu casori ambientat en el segle XVIII. Dues persones amb una llarga trajectòria professional.Des del Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll agraeixen la predisposició de Fper participar com a convidats d'honor de la Festa nacional de la llana i casament a pagès. Segons l'entitat, tots dos s'han mostrat molt contents de rebre la invitació i afronten la jornada amb molta expectativa i il·lusió. La parella pren el relleu als padrins de l'any passat, que van ser la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el cantant Lo Pau de Ponts.