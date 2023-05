Descomptes a Ripoll per comprar flors durant aquesta primavera

Aquest any es duu a terme la desena edició de la campanya, una iniciativa de les regidories de Convivència i Participació i de Comerç de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb Ripoll Comerç i el comerç local. L'acció respon a: per una banda, omplir el municipi de flors durant aquesta estació de l'any i per l'altra, fomentar laAixí, des del, es podran bescanviar els vals de descompteper poder comprar flors a les tres floristeries de la vila – Espiga Verda, Ocells i Plantes Alarcón i Rams N'Roses – fins a esgotar les existències de la promoció (1.200 en total). Els vals es podran aconseguir a tots els comerços de la vila, que els lliuraran als seus clients en les compres que facin.Tal com s'ha fet els darrers anys,per a totes les persones que publiquin a la seva xarxa social Instagram una foto de les flors adquirides i plantades al seu balcó, jardí o finestra, etiquetant a la floristeria on les han adquirit i posant el hashtag #Ripollfloricolor23. Qui no tingui Instagram pot enviar la fotografia a comunicacio@ajripoll.cat.Seguint amb la tradició, els infants dels centres educatius de la vila, també faran la plantada de flors en diferents espais públics. Com s'ha anat fent en les últimes edicions, cada escola plantarà a un espai proper al seu centre.