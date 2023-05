La Generalitat guardona l'Escola del Treball de la Fundació Eduard Soler

La Fundació Eduard Soler ha estat distingida amb el guardóper la categoria de bones pràctiques com a centre formatiu, de reconeixement d'experiències notables dutes a terme per centres que imparteixen formació professional de l'àmbit educatiu i de l'ocupació.Els premis #FPCAT, que enguany celebrava la seva, són atorgats peli reconeixen les bones pràctiques a la contribució a una formació professional de qualitat. En total es van lliuraren reconeixement a les bones pràctiques de quatre centres formatius, quatres empreses i entitats, quatre persones professionals, un centre formatiu per l'activitat de recerca i una persona formada en FP.El director de Formació de la FES,ha destacat algunes de les característiques clau de la formació a la FES "és un reconeixement a la iniciativa del nostre fundador i a la tasca que realitzem dia a dia d'impuls a una formació professional de prestigi i qualitat, a la tasca pionera en alternança dual, a les innovacions metodològiques i didàctiques i a l'adaptació constant a les noves tecnologies i a les necessitats dels perfils professionals de les empreses, fent dels nostres estudiants un vector de transferència tecnològica i competitivitat". Casals també ha subratllat que "amb aquesta vocació hem estat pioners en la integració de la formació inicial, ocupacional, continuada i els serveis a les empreses; amb importants inversions anuals a favor dels estudiants beneficiaris".L'acte d'entrega es va dur a terme el passat 27 d'abril i els 14 guardons van ser lliurats per la consellera de Presidència,, i el conseller d'Educació,. Actualment, a l'Escola del Treball de la Fundació Eduard Soler es cursen quatre cicles formatius de grau superior, un en Disseny i Programació en Fabricació Avançada, i un altre de Robòtica, Automatització i Mecatrònica en dos itineraris de distribució conjunta (3x2). A més l'escola ofereix un Màster de Formació Professional en Smart Factory específic per a professionals que volen aprofundir en les noves tecnologies aplicades a la fabricació intel·ligent i disposar d'un perfil professional més complet i focalitzat a la indústria 4.0 i la fabricació digital.