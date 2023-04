​Alumnes de Campdevànol creen 21 capgrossos per impulsar la cultura popular

Una alumne amb el seu capgròs Foto: ACN (Lourdes Casademont)



Amb el suport de 4 empreses locals i l'hospital

Dissenyar i pintar capgrossos a l'escola per acostar la cultura popular als més petits. Aquesta és la fórmula que l'l ha impulsat amb el suport de l'Escola Pirineu, l'AFA i empreses locals. El municipi fins ara només tenia dos gegants, però ara incorporarande la cultura popular i elements locals, com els gorgs. L'alcaldessa, Dolors Costa, subratlla que el centenar d'alumnes que hi participen estan desenvolupant habilitats creatives, però també vol incentivar el relleu generacional a la colla de gegants. L'estrena serà aquest juny i els nens portaran els capgrossos. "En tinc moltes ganes, perquè l'he pintat i ho he fet amb esforç", explica enun dels alumnes.Els 21 capgrossos s'estan elaborant en horari lectiu i amb l'ajuda de dues persones de l'empresa especialitzada Ventura & Hosta de Navata. Els alumnes de cicle mitjà i superior estan aquests dies pintant les figures, on hi ha representades des de la castanyera, el drac de Sant Jordi, o la Vella Quaresma. A més a més, també es va organitzar un concurs perquè pares i mares dissenyessin elements singulars de Campdevànol, com els gorgs del Torrent de la Cabana, la Pubilla i l'Hereu o un sanitari de l'hospital de Campdevànol i es va fer una votació popular per escollir els millors.Una mare,, hi ha participat juntament amb el seu marit. Un dels seus dissenys, la dels gorgs i una infermera, estan entre els escollits. Per Colomer, però, una de les propostes que més ha agradat ha estat el d'una altra mare que, inspirant-se amb la seva filla, ha dissenyat la Pubilla amb un signe de l'autisme a la cara per visibilitzar aquest trastorn."Estem molt contentes del resultat, estan quedant uns capgrossos genials", ha explicat la directora de l'escola Pirineu,. Tots els cursos han treballat en el projecte, però la part més artística l'han fet els de cicle mitjà i superior. "Quan ens van comentar el projecte, de seguida ens vam apuntar; poder fer ells els capgrossos i portar-los, dona molta alegria i a l'assemblea de delegats ja estan molt entusiasmats i pensant quan els portaran i en quines festes", explica.La regidora d'Ensenyament,, explica que la rebuda de les empreses ha sigut molt bona. "Els va encantar el projecte i cap ens ha dit que no, han sigut tots molt generosos", afirma. Es tracta de Comforsa, Solter, Soldatal, Asmitec i també l'Hospital de Campdevànol. Des de l'AFA s'ha fet la gestió econòmica dels diners recollits.Per la seva banda, l'alcaldessa, subratlla que, a banda d'augmentar el patrimoni cultural del municipi i treballar la part creativa a l'escola, també s'ha volgut implicar més els pares i mares. Com passa amb altres indrets a Catalunya, la colla gegantera no té relleu generacional. "Costa trobar gent i vam pensar que aquesta iniciativa ajudaria a dinamitzar la tradició, sobretot fent partícips als nens" detalla. "Cal que entri gent jove i amb ganes", remarca.La inauguració dels capgrossos es farà els diesamb la festa major infantil.