​Renfe invertirà més de 16 milions en la construcció de la futura base de manteniment a Ripoll

Renfe invertiràen la futura base de manteniment de Ripoll que entrarà en funcionament el segon. El projecte de construcció ja està elaborat on es preveuen noves instal·lacions de manteniment i reparació dels trens que circulin per l'R3. Inclòs en el Pla de Tallers de Renfe, el de Ripoll servirà per fer reparacions i revisions de curt abast. Concretament, disposarà de 2 llocs de manteniment per a unitats de 200 m i 4 vies operatives de taller que oferiran 8 llocs d'estacionament de 100 m. Segons Renfe, "es reduiran les incidències del servei a Rodalies de Catalunya i els temps d'entrada i sortida dels vehicles al taller".El projecte contempla la modificació i nou enclavament electrònic de l'actual estació de Ripoll per integrar i automatitzar els accessos a la novai les seves vies operatives.La línia R3 disposa de via única, cosa que condiciona sensiblement el temps de recorregut pel temps de l'espera per a l'encreuament de trens a les estacions.El Pla Transformem Rodalies preveu la duplicació de via a tres trams de la línia per incrementar-ne la capacitat. El primer d'aquests, Parets del Vallès-La Garriga, ja s'està executant. Els altres trams a desdoblar són Centelles-Vic, La Garriga-Centelles i Montcada Bifurcació-Parets del Vallès. El desdoblament, a més de l'augment de la capacitat de la línia, comportarà, entre d'altres, la supressió de passos a nivell i la remodelació d'estacions a la línia.