Aquest dimecres han sortit publicades al(BOP) de Girona lesper a les eleccions municipals del 28 de maig Sota aquestes línies enllacem els documents publicats amb els noms que conformen totes lespresentades a la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, que recull les llistes que concorren a la comarca del Ripollès.S'hi poden consultar els partits i els noms de totes les persones que hi formen part, però no serà fins alque les llistes quedaran 100% tancades, ja que ara s'engega un període per a esmenar irregularitats i errors.Un cop passi el 2 de maig i les candidatures ja quedin totalment tancades, la mitjanit del dijousarrencarà oficialment el període de, el qual s'allargarà fins al divendres 26 de maig.Elserà la, dia en què està totalment prohibit dur a terme actes electorals, i elarribarà l'hora de la veritat: el dia de les eleccions municipals.