Dos municipis del Ripollès ja saben qui serà el seu alcalde abans de votar el pròxim 28-M en les eleccions municipals . Són dos pobles de la comarca on només s'hi ha presentat ui això fa que ja se sàpiga quin serà el govern municipal.Els dos pobles són. Al primer,d'ERC repetirà com a alcalde després dos mandats. L'actual alcalde ja sap que ho continuarà sent en el pròxim mandat. El mateix cas que; l'alcalde de Molló és l'únic candidat que es presenta al poble i, per això, ja sap que governarà quatre anys més. Coma ja fa tres mandats que governa l'Ajuntament i aquest serà el quart.