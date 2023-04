​El programa de la Festa Major de Sant Eudald 2023

Dimecres 10

Laés a tocar i ja es coneixen tots els actes que tindran lloc per Sant Eudald a la capital del Ripollès. Concerts, actuacions, actes populars, concursos o el ball dels gegants ompliran cinc dies de festa, del dimecres 10 al diumenge 14 de maig.19 h – Pregó de Festa Major de Sant Eudald. A càrrec de Ramon Verdaguer a la plaça de l’Ajuntament20:30 h Versots i traca d’inici d’actes a càrrec dels Diables de Ripoll a la plaça de l’Ajuntament.23 h – Inici de la primera nit de festa a la plaça de la Lira amb Noche Quilombera, DJ Xekspir i DJ K-ZU.10 h – Toc festiu de campanes des de la plaça de l’Ajuntament11 h – Ofici solemne de Sant Eudald al Monestir de Santa Maria de RipollTot seguit – Ball dels Gegants de Ripoll i sardanes a càrrec de la Cobla La Principal de la Bisbal11 h Espectacle infantil amb inici a la plaça de Sant Eudald17 h Dinàmica sobre drets i deures dels col·lectius vulnerables a càrrec del Consorci de Benestar Social a la plaça de la Llibertat17:30 Concert de Festa Major amb La Principal de la Bisbal al pavelló municipal d’esportsTot seguit – Ball amb La Principal de la Bisbal17:30 festa Holi amb Jordi Callau a la plaça de l’Ajuntament.19 h – Ruta d ela Tapa acompanyada pels Diables de Ripoll23 h - Inici segona nit de festa a la plaça de la Lira amb el grup de versions Angangas, Dj Trapella i Dj Capde10:30 – Campionat de botifarra i parxís de festa major a la plaça de l’Ajuntament12 h – Concert d’Alaire amb vermut musical a la plaça de Sant Eudald16:30 – Visita especial de Sant Eudald al conjunt monàstic de Santa Maria17 h – Espectacle infantil a la plaça de la Llibertat23 h – Inici tercera nit de festa a la plaça de la Lira amb Boikot, el grup de versions Les que faltaband, DJ Hochi i DJ Pui9_KND1 h – Nit de festa a la plaça de la Llibertat amb amb DJ Paranoyd, DJ Claret & Freeas i DJ Aitor Herrera9 h – Caminada popular amb sortida del local del Club Excursionista de Ripoll11 h – Espectacle The Flamings a la plaça de l’Ajuntament11:30 h – Vermut electrònic amb Ritual Union12 h – Partit de bàsquet de la Unió Esportiva Ripoll15 h – Entrenaments de Tir al Plat al Camp de Tir de Terradellas16 h – Partit de bàsquet de la Unió Esportiva Ripoll16 h – Exhibició d’andròmines a la plaça del Monestir17 h – Baixada d’andròmines fins al pont d’Olot17 h – Acte de la Casa Cultural Andalusa del Ripollès a la Sala Eudald Graells17:30 – Ballada doble de Festa Major amb les cobles Montgrins i Mediterrània17:45 – Partit de bàsquet de la Unió Esportiva Ripoll18 h – Acte de la Casa Cultural Andalusa del Ripollès a la Sala Eudald Graells18 h Presentació del llibre dels 50 anys de l’Institut Abat Oliba a l’església de Sant Pere18:30 h – Brunch Valentrònic a la Devesa del Pla19 h – Concert d’Agüita con Sal a la Plaça Gran19:15 h – Partit de bàsquet de la Unió Esportiva Ripoll20 h – 12è Sopar dels Valent si les Valentes a la Devesa del Pla22 h – Correfoc amb els Diables de Ripoll amb inici a la plaça de l’Ajuntament23 h – Inici quarta nit de festa a la plaça de la Lira amb Pelukas, Strombers, DJ Rajobos $ Dj Nev, Dj Pui9_KND23 h - Inici de la quarta nit de festa a la plaça de la Llibertat amb The Baaga’s, PD Memo, PD Creixi, PD Vilà i DJ Hiraldo9 h – Tirada al plat de Festa Major al Camp de Tir de Terradellas11 h – Inflables a la Font del Tòtil fins a les 14 h11 h – Gran exhibició de taekwondo a la Sala Eudald Graells11:30 h – Vermut13:30 h – Tornaboda a la Font del TòtilTot seguit – Concert del grup de versions COI els Montgrons17 h – Inici del passant d ela Dansa dels Cavells amb inici i final a la plaça de l’Ajuntament17 h – Gran Quinto Sant Eudald a la Sala Eudald Graells18 h – Ballada de la Dansa dels Clavells22 h – Castell de focs a la Devesa del Pla