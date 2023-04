​Oriol Lázaro presenta la seva candidatura per Campdevànol

ha presentat aquest diumenge el projecte i la candidatura per a les properes eleccions municipals, que encapçala. "Sumem per Campdevànol és una llista pensada i treballada amb temps. Feta sabent que vol dir governar i la responsabilitat que comporta", ha indicat el candidat, que ha explicat que ", ens sumem perquè Campdevànol necessita un canvi".El número 1 de la candidatura que compta amb el suport detambé ha explicat amb quin plantejament encaren els principals reptes del municipi, "Sumem un equip ben compenetrat, amb entusiasme i compromís per la feina ben feta. Ja fa uns mesos que mantenim reunions i escoltant a tothom, perquè sabem que escoltar és la clau del bon govern".En l'àmbit econòmic, Lázaro ha explicat que elsi s'han de comunicar abans que siguin votats per la seva aprovació. "Cal plantejar uns pressupostos ben planificats, que recullin i donin resposta a les necessitats del poble i la seva ciutadania".Algunes de les línies de treball que ha exposat la candidatura són: donar suport a les entitats culturals,(PAESC), impulsar la comunitat energètica "La Campdevanolenca", i optimitzar la despesa energètica i traçar una estratègia per dinamitzar el comerç. Durant l'acte també s'ha posat èmfasi en la necessitat de potenciar l'hospital comarcal.