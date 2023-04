​S'estrena a Ripoll una experiència immersiva per reflexionar sobre el silenci

Un muntatge exportable

Quina relació tens amb el silenci? Aquesta és la pregunta que llança Silent als espectadors que aquest divendres assistiran per primer cop a aquesta experiència immersiva i interactiva creada amb talent ripollès. És obra de laque hi treballa des de fa mesos i que es podrà veure amb grups de 7 persones. "Els convidem a jugar per descobrir diferents escenes de la relació de l'ésser humà amb el silenci", explica el director, que ja avança que està pensat per a totes les edats. Un cub de grans dimensions combinat amb projectors i altaveus són la tecnologia d'un muntatge exportable a altres indrets. L'estrena servirà també per presentar un nou espai de creació,, a Can Casals de Ripoll.Lesprogramades aquest divendres -tenen una durada d'uns 20 minuts- ja tenen el cartell de complet. "No comptàvem amb aquesta velocitat i ja estem buscant noves dates", afirma Pérez, que també s'ha encarregat de la dramatúrgia i el mapping.El projecte parteix d'una idea,al llarg de la vida. Segons el director, "vivim en una època de soroll i el silenci és una cosa que, o bé es busca, o bé se'n defuig". I es posa d'exemple, tot dient que fa un temps va decidir que deixar el bullici de Barcelona on va posar en marxa diferents projectes per retornar al Ripollès. Aquest en concret li ha permès fer tàndem amb un amic de l'escola, David Resplandí, que s'ha encarregat de la direcció d'art, la creació i el disseny gràfic, després d'emprendre camins professionals diferents.Resplandí explica que Silent és un projecte "molt interdisciplinari", tant gràfic com tècnic, que ha comptat amb altres professionals com l'actriua la creació visual. També han buscat, sobretot, que la part visual i la sonora vagin plegats per portar els espectadors a "un viatge" sensorial.La idea és que cada persona ho visqui d'una forma diferent i, en definitiva, que "jugui" i es deixi portar pels estímuls que aniran apareixent durant el muntatge. I és que viuran un espai canviant amb escenes sobre la solitud, l'abandonament o el confort. El fet d'estar amb sis persones més condiciona aquest muntatge interactiu perquè també dependrà del que facin els altres. Això fa que cada sessió sigui singular.Un dels propòsits que s'han fixat és. Amb les proves que han fet han quedat sorpresos de les reaccions. "És molt curiós perquè cadascú ho viu d'una forma peculiar, per als nens és molt més un joc, però també hi ha gent gran que, des de la por o la desconeixença inicial, acaben deixant-se anar i potser criden com nens", remarca Resplandí.Els espectadors comencen amb la benvinguda on se'ls explica com funcionarà tot i un cop acabat, també se'ls convida a comentar l'experiència amb la resta de participants amb un refrigeri. Aquest divendres serà també la presentació oficial de LaNau7 on, a banda d'acollir les sessions de 'Silent', també passa a ser un nou espai d'art i experimentació a Ripoll, des de la finca industrial de. El nom és literalment el número d'aquesta nau, un recinte privat en règim de lloguer, que també és la seu de la companyia Sargantana liderada per Jordi Pérez. Volen obrir-ho a altres companyies per fer intercanvis i continuar experimentant.Pel que fa al pressupost, han comptat amb el suport de la Diputació de Girona i amb un ajut dels fons Next Generation que els va permetre fer una prova pilot l'any passat.Ara volen portar-ho a altres punts. Ja n'han fet una versió en anglès per poder anar a l'estranger. "Volem transmetre aquesta visió local en l'àmbit mundial", afirma el director. Fa un any Jordi Pérez va portar dalt dels escenaris la història d'un pacient de covid-19 que va estar 42 dies a l'UCI i amb el mateix protagonista com a actor.