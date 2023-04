​​Joaquim Colomer es presentarà a les eleccions a Ripoll amb una llista independent

ha anunciat aquest dimecres que serà candidat a l'alcaldia de Ripoll amb una nova formació,, una marca que anirà sota el paraigua d', creat recentment.Feia setmanes que s'especulava sobre aquesta qüestió des que va passar a ser regidor no adscrit el febrer . L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell (Junts), el va expulsar per pèrdua de confiança i els seus excompanys de partit al Consell Comarcal també van sortir de l'equip per forçar la seva dimissió com a president de l'ens, càrrec que actualment encara manté. Colomer ha explicat que veu el 28-M com unde la política local de Ripoll alhora que es compromet a "treballar per als ciutadans".Els pròxims dies presentarà els noms que configuraran la llista. Només ha avançat que són persones "conegudes" de la ciutat, gent que fa temps que"treballant pels barris". Segons ha explicat, s'han fixat com a objectiu "tornar a Ripoll l'esplendor que havia tingut anys enrere" i posar el focus en les empreses, la salut i l'habitatge com a principals prioritats.Colomer, que ja formava part de l'equip de Munell com a independent, aposta per treballar "sense servituds dels partits polítics". La marca Independents pel Ripollès es va donar a conèixer fa pocs dies amb noms com l'actual alcalde de Planoles,, i l'alcaldessa de Campdevànol,, entre d'altres.