Un formatge del Ripollès, entre els millors d'Espanya

Primer premi pel formatge de vaca curat: Saüll , de La Xiquella Formatges i Turisme Rural (Sant Esteve d'en Bas, la Garrotxa).

, de La Xiquella Formatges i Turisme Rural (Sant Esteve d'en Bas, la Garrotxa). Segon premi pel formatge de vaca curat: El Pilós , Muuu Beee (Ripoll)

, Muuu Beee (Ripoll) Tercer premi pel formatge de vaca curat: El Ferrer , Formatgeria Cal Music (El Mujal, Bages).

, Formatgeria Cal Music (El Mujal, Bages). Primer premi pel formatge de cabra jove fet amb llet pasteuritzada: Garrotxa , Formatges Sant Gil d'Albió (Albió, Conca de Barberà).

, Formatges Sant Gil d'Albió (Albió, Conca de Barberà). Tercer premi pel formatge de cabra curat fet amb llet pasteuritzada: Vell Reserva , Formatges Muntanoyla (Sant Salvador de Guardiola, Bages).

, Formatges Muntanoyla (Sant Salvador de Guardiola, Bages). Primer premi pel formatge de pasta tova amb escorça rentada: Tou Del Mujal Cabra Eco, Formatgeria Cal Music (El Mujal, Bages).

Elés un dels aliments estrella de la gastronomia mediterrània.és un gran país fabricant d'aquest producte, i per això molts dels que es fan sigui a partir de vaca, cabra o ovella són reconeguts a nivell internacional. En aquesta ocasió, els premis arriben des de la capital de l'A la firadese celebra aquesta setmana el, que entre les seves activitats acull el, el campionats als millors formatges de l'Estat aquest 2023. Hi han participat fins a 820 formatges i s'ha tingut en comptes aspectes com el color, l'olor, el sabor i la textura. I sis de catalans han estat premiats pel criteri de seixanta jutges "":