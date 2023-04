Fem Poble presenta la seva llista a Ogassa

ha presentat recentment la llista electoral completa que presentarà a les pròximes eleccions a Ogassa. Afirmen en un comunicat que "és una llista transversal, que pretén aglutinar i treballar de forma conjunta diferents sensibilitats, opinions i maneres". La candidatura té el paraigua d' Independents pel Ripollès i està formada per persones que en anteriors legislatures havien sigut, gent que ja s'havien presentat en anteriors comicis per, i gent que apareixen de nou a la política, amb "l'única intenció de fer del nostre poble un lloc millor per tots i cadascun dels vilatans", afirmen.En el comunicat remarquen que 6 dels 8 membres de la llista van estudiar a la mateixa escola del poble i, per tant, "tenen un coneixement profund de la realitat del municipi, tant del passat, del present com del futur".Les eleccions a Ogassa són peri, per tant, s'escull individualment les persones. El vot va directament a una persona, no a la candidatura. En conseqüència, la persona més votada de la llista de Fem Poble, serà el futur alcalde.són Carles Mercader Rodríguez, Alba Coma Plana, Joel Arnau Aulinas, Cristian Igualada Pérez. I: Miquel Bosch León, Neus Pascal Vidal, Josep Mercader Coma i Eva Vilalta Camps.