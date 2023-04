ERC creu que la rehabilitació de Can Roig és una acció «electoralista»

de Sant Joan de les Abadesses ha estat notícia darrerament per la seva transformació i rehabilitació. L'edifici construït el 1920 ha passat de ser una ruïna a lluir un bon estat . L'immoble està situat a l'entrada nord del poble i va servir de segona residència d'un doctor i com a hospital militar durant la Guerra Civil.Des de fa un any, un privat ha estat restaurant l'edifici i, d'aquesta manera, ha permès deixar enrere l'estat d'abandonament en què es trobava. Des de l'oposició, el grup d'ERC assenyala que la reforma ha coincidit en un període preelectoral i afirma en un comunicat que la tramitació del projecte "no està exempta de clarobscurs". "que s'ha anat fent de tot el procés per part de l'Ajuntament. Així, s'ha donat a entendre com si la rehabilitació de Can Roig hagués estat fruit de la iniciativa de l'equip de govern quan el cert és que es tracta d'un projecte presentat per la propietat en el qual l'ajuntament de forma directa no ha posat ni un cèntim", diu, portaveu deLa renovació de Can Roig també ha coincidit en la cessió en forma de lloguer de l'immoble a l'Ajuntament, que pagarà, segons el consistori. ERC, però, afirma que la quantitat és de 135.000. "No s'ha informat adequadament que l'Ajuntament es troba en règim de lloguer a raó de 135.000 € per any a un edifici buit i sense condicionar", diu Coch.Sobre els usos, l'Ajuntament pensa que una de les plantes de l'edifici podria servir com aque hi ha al costat de la finca, ja que s'ha quedat petit. En aquest sentit, ERC afirma que això "no és una cosa tancada" i que la viabilitat jurídica d'aquesta opció "encara s'està valorant". "La comunicació selectiva duta a terme per l'Ajuntament ha motivat que persones de bona fe s'hagin cregut que aquesta operació és una donació d'un privat al poble quan, més enllà de l'evident contribució a la millora del paisatge, es tracta d'un lloguer a raó de 135.000 € per any durant vint anys transcorreguts els quals la possessió haurà de tornar a la propietat", diu Coch.Per a fer la reforma de Can Roig hi ha hagut tràmits a urbanisme, dos canvis de propietat i diferents entrebancs que van deixar la restauració pendent i sense calendari durant llargs períodes. Segons l'alcalde,: "Tots els alcaldes anteriors ho havien treballat i ara s'han alineat els astres i m'ha tocat desencallar el tema". El gran desllorigador, remarca, ha estat l'actual propietari, que des d'un primer moment va mostrar "sensibilitat" i entesa amb el consistori. La torre va ser dissenyada per l'arquitecte. Va ser un encàrrec del doctor, cunyat del Doctor Robert, una figura important per Camprodon.