​​​Ingrid Moreno encapçalarà la candidatura de Junts a Sant Joan

encapçalarà la candidatura d'Avancem per Sant Joan – Compromís Municipal, a les eleccions municipals del 28 de maig. Nascuda a Sant Joan de les Abadesses ara fa 25 anys, Moreno és graduada en educació infantil. Ha participat en diferents entitats com els Grallers de Sant Joan, el grup de percussió Batutaga i de l'Agrupació de Donants de Sang del municipi. Actualmenti al Casal de Joves El Galliner de Ripoll.Afronta el repte d'encapçalar la llista "amb la il·lusió i les ganes de generar una nova opció política, quedels darrers anys i que centri la seva acció política en el consens i el treball compartit entre tots els regidors de l'Ajuntament i els ciutadans. No pot ser que tot sigui blanc o negre, fer política és ser constructius i entre tots, ser capaços de saber consensuar, pactar i sumar".Moreno assenyala com a principals eixos de treball per al proper mandat l'impuls de la joventut al poble, l'habitatge, la cultura i la sostenibilitat. La candidata ha destacat que ens convé "treballar pels joves, portant a terme polítiques actives d'accés a l'habitatge i dinamitzant el municipi per tal que els joves hi trobin resposta a les seves necessitats en tots els àmbits". Finalment, Moreno ha volgut destacar que cal garantir "la viabilitat econòmica de l'Ajuntament a mitjà termini, i fer possible l'execució de nous projectes tenint en compte el que l'economia de l'Ajuntament pot suportar"."El nostre és un programa il·lusionador i realista, molt conscient de la realitat de Sant Joan", ha avançat Moreno, que ha apuntat que la candidatura "vol escoltar els veïns i prendre decisions des del consens".