La CUP presenta la llista completa a Ripoll

1. Daniel Vilaseca Lazaro

2. Marian Medel Punzano

3. Joan Pericàs i Rius

4. Rebeca Galavís Fragoso

5. Jordi Hostench Diaz

6. Maria Sanchez Erena

7. Ferran Llagostera Brugarola

8. Elisenda Salomó Casals

9. Anna Orriols Serra

10. Josep Caballero Colomer

11. Soukayna El Abdi Fakhich

12. Roger Jordà Sabatés

13. Andrea Jurado Fuentes

14. Adriel Garcia Mesa

15. Yassmina Bourjaat

16. Mariona Bertran Ania

17. Aitor Carmona Pérez

18. Mercè Mauri i Muntadas

19. Adrià Planas Carbonell

20. Llorenç Viñas Castro

21. Cristina Toti

22. Fèlix Lopez De la Calle

23. Carles Diaz Callejo

24. Santi Llagostera i Güell

25. Maria Alba Martínez Rubio

L'assemblea de l'ha presentat la llista completa que concorrerà a les eleccions municipals de 2023. El passat 10 de febrer la candidatura ja va presentar els deu primers noms de la llista. Ara, es completa aquesta llista, amb un total de 25 persones.El candidat a l'alcaldia ésprofessor i secretari de l'Institut Abat Oliba de Ripoll. Llicenciat en periodisme i antropologia social, és militant de la CUP des de 2011. Aquest 2022 s'ha graduat en el Postgrau de Direcció i Gestió Públiques, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Daniel Vilaseca considera que cal millorar les condicions de vida de la classe treballadora i fer un gir perquè Ripoll esdevingui referent de la lluita contra el canvi climàtic.Pel que fa al desplegament del programa, la formació també ha fet públic elss, escollits per votació popular durant la Fira de les 40 h:1. Iniciar els tràmits perquè l'Hospital de Campdevànol i la residència de Ripoll siguin 100% públics i de la Generalitat. Blindarem el CAP de Ripoll.2. Construir habitatge públic i rehabilitarem el barri vell amb un Pla Local d'Habitatge i una Oficina Municipal d'Habitatge forta.3. Protegir l'entorn natural i recuperarem les ribes dels rius per fer-ne espais de lleure iconnectarem Ripoll i Campdevànol per la llera del Freser.4. Aturar projectes com els Jocs Olímpics d'Hivern o el Bike Park. Apostem pel sector primari i per a més vies verdes familiars i l'esport de clubs i aficionats.5. Habilitar l'Estació Nova i una fàbrica tèxtil tancada per aconseguir habitatgespúblics i equipaments turístics i culturals.6. Impulsar una comunitat energètica a Ripoll. Instal·larem calderes col·lectives al barri de Sant Pere i recuperar les hidroelèctriques que tinguin la concessió caducada.7. Millora la vida dels joves: garantiruna extraescolar gratuïta, fer-se soci d'una entitat gratuïtament, una piscina municipal descoberta i una programació de festes populars i concerts.8. Crear un Consell Local de Seguretat Ciutadana sota una perspectiva de gènere per prevenir i reduir la delinqüència i les drogodependències.9. Municipalitzar els serveis externalitzats i promourem la fiscalitat progressiva en els impostos municipals, qui més té, pagarà més. Reduir el cost dels serveis funeraris.10. Crear una oficina d'acollida i cohesió social que afavoreixi la integració i la participació social. Crear l'Oficina Municipal d'Educació per evitar la segregació i garantir gratuïtat en àpats escolars.