​​Gent per Planoles presenta la llista electoral

és una llista independent, no adscrita a cap partit polític, transversal, que combina l'experiència d'havera l'Ajuntament de Planoles amb la incorporació de nova gent a l'equip, que, "aportarà idees fresques per tal que el municipi continuï avançant i millorant", segons detallen en un comunicat.La candidatura té com a objectius bàsics posar la ciutadania al centre de les decisions, que el municipi millori en temes tan importants com l'habitatge, l'escola rural, les infraestructures, el turisme o les noves energies, entre altres. Per Gent per Planoles treballar pel municipi és un "repte engrescador", i aposten per fer-ho amb "una política del segle XXI": moderna, eficient, oberta, que escolta la ciutadania, que aprèn dels errors, honesta i transparent.Tot i que durant aquests darrers quatre anys han tirat endavant molts projectes, afirmen que encara queda molta feina per fer i "tenim les ganes i la il·lusió de fer-la". La candidatura aposta per fer que a Planoles continuï avançant com a poble, que no només hi vingui a viure més gent d'una manera sostenible, sinó que també, els que hi viuen, sobretot el jovent, no hagin de marxar. Gent per Planoles està format per un equip molt preparat, multidisciplinari, proper i, sobretot, motivat per afrontar una propera legislatura.Aposten perquè Planoles continuï sent un model a la comarca del Ripollès i un referent com a poble de muntanya del Pirineu català.1-David Verge2-Rosa Albalate3-Jordi Basagaña4-Sandra Llopis5-Lluis Gómez6-Manel González7-Marc Ajenjo1-Carles Mesa2-Francesc Verdera3-Laura Dot4-Joan Serres5-Francesc Simón6-Josep Espinet7-Maria Espinet