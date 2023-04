Els nous hereus i pubilles de Ripoll

Ripoll ja té nous representants en el món del pubillatge.han estat proclamats nova Pubilla i Hereu de la vila comtal mentre queostentaran el títol de Pubilleta i Hereuet de Ripoll 2023. L'elecció s'ha donat a conèixer, aquest cap de setmana en un acte que ha tingut lloc a la plaça de Sant Eudald.El certamen ha omplert la cèntrica plaça i cal destacar el centenar de representants del pubillatge vinguts d'arreu del territori català i andorrà. Els quatre nous representants viuran un any ple d'experiències i amb l'esperit de mantenir la tradició a casa nostra. Han estat elegits d'entre els aspirants després de superar una prova escrita, on han hagut de respondre preguntes sobre Ripoll, la comarca i el país, i una prova oral amb el jurat. Així mateix, l'elecció també ha tingut en compte, on s'han comptabilitzat més de cinc-cents participants. En el seu discurs de proclamació han destacat "la il·lusió i l'agraïment" per poder viure en primera persona el món del pubillatge i es mostren compromesos en "representar Ripoll arreu de Catalunya com es mereix".La cerimònia de proclamació ha viscut moments molt emotius perquè també ha servit per acomiadar i rendir homenatge als fins ara membres del pubillatge de Ripoll: lacom a Pubilla i Hereu 2022 i lacom a representants infantils. Verdaguer ha encoratjat als nous representants de la vila comtal que "gaudiu i aprofiteu cada sortida perquè un any passa molt ràpidament". Una experiència que la pubilleta, Blanca Gàmez, ha reivindicat com un "orgull" el fet de poder "portar la banda i el poble arreu de Catalunya" i és per això que ha fet una crida a "tots els nens i nenes de Ripoll a presentar-se".Així mateix, el fins ara Hereu ha destacat que formar part del pubillatge li ha permès viure "experiències que m'enduré tota la vida" i conèixer "persones i amistats amb les quals continuaré creixent". Per la seva banda, la Pubilla 2022 ha subratllat que ha estat "un any de descobriments, amistats" i ha descrit el bagatge com "una experiència meravellosa" amb la qual ha reforçat el propòsit de "mantenir la cultura de la nostra terra". Des del Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll, entitat que s'encarrega del pubillatge de la vila, s'ha volgut agrair la participació de tots els candidats i s'ha destacat "la gran dificultat per escollir els nous representants" atès "l'alt nivell que han demostrat tots ells".Eles va fundar el 1966. Té per objectiu promoure i donar a conèixer els valors tradicionals, així com els costums locals i comarcals amb la finalitat de preservar la identitat col·lectiva i donar a conèixer el vessant historicocultural del nostre país. Tot plegat, en col·laboració amb les institucions públiques i privades. És en aquest marc que el CIT organitza l'elecció i la proclamació del pubillatge de Ripoll i organitza la Festa nacional de la llana i casament a pagès. Sens dubte, es tracten de dos símbols que han esdevingut emblemes de la vila tant portes endins entre els ripollesos i ripolleses, com als ulls de la resta de catalans i forans.