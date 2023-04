Mig milió d'euros per al futur alberg de Campdevànol

L’Ajuntament de Campdevànol rebràdels fonsper a reformar edificis públics amb criteris de sostenibilitat. En aquest cas es destinaran al futur alberg municipal que es vol fer a l’edifici de les antigues escoles del carrer Coll i Bardolet, en ple centre del municipi. El pressupost d’execució és d’. En aquesta convocatòria s’hi havien presentat una trentena de projectes gironins i la majoria d’ells han estat aprovats tot i que a hores d’ara només set han aconseguit el finançament. Les obres del nou alberg s’hauran d’executarEl nou alberg, que ja té l’avantprojecte enllestit, tindrà cabuda per una cinquantena de persones. Pel que fa a la planta baixa, hi haurà els serveis comuns com el menjador o la cuina, i al primer pis és on hi haurà les habitacions i els banys. L’escala actual que hi ha a dins de l’edifici es mantindrà per unir les dues plantes. L’entrada principal serà en un lateral, i a la part de darrere hi haurà un aparcament per a bicicletes i un taller per a aquestes. La planta baixa té un total dei la primera plantaPel que fa a la plaça o parc públic que es farà en el que era el pati de l’escola, té un total dei s’anivellarà amb l’edifici, ja que actualment per accedir a l’antiga escola es fa amb unes escales. També ses suprimirà la tanca que ara hi ha, donant continuïtat al carrer i a la plaça s’instal·laran dues pèrgoles. Per acabar, cal destacar que el cost energètic serà de zero, gràcies a la instal·lació fotovoltaica que s’hi preveu.