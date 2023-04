El Ministeri de Transports invertirà 9,5 milions per millorar l'N‑260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses

Millora de l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses

6,5 MEUR pel PMUS

Ellicitarà un contracte per elaborar el projecte de millora del tram de la carretera, que uneixamb. L'objectiu principal és modificar el traçat delsi de laper augmentar la seguretat dels conductors. El contracte, que tindrà un pressupost de licitació de, preveu construir viaductes per ampliar la calçada i inclourà també l'avaluació de l'impacte ambiental. L'import total estimat de les obres és de(IVA inclòs). En paral·lel, Sant Joan de les Abadesses està redactant un pla per millorar aquesta via al seu pas per l'interior del municipi. Preveu una inversió de 3,5 milions per pacificar el trànsit.El secretari d'Infraestructures,, va visitar divendres passat el tram urbà de l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses. Ho va fer, per una banda, per anunciar la inversió milionària que tenen prevista per millorar aquests dos revolts de Ribamala i la colònia Llaudet. El projecte preveu construir viaductes "per eliminar la sinuositat" d'aquestes corbes i permetre també ampliar la calçada.En aquesta línia, Flores va destacar la importància de "millorar infraestructures més petites" com és el cas d'aquesta carretera i va destacar el compromís de l'Estat amb aquesta actuació: "El govern vol arribar a cada racó on té una competència".D'altra banda, la visita li ha permès conèixer els trams urbans que es milloraran a través d'un projecte que redactarà l'Ajuntament i del qual se'n farà càrrec el Ministeri de Transports. L'objectiu d'aquest pla, que tindrà un cost de 3,5 milions d'euros, és millorar la seguretat en la circulació de vehicles i vianants, així com facilitar la mobilitat en general, des del polígon de Cal Gat, fins a la Coromina del Bac. "És un moment molt important per Sant Joan perquè hi ha una aposta clara per millorar la nacional", assegura l'alcalde del municipi,Les principals actuacions previstes en el projecte seranper a vianants i bicicletes al Pont Nou amb la construcció de voladissos; la millora del tram que travessa el poble, creant una plataforma única amb paviments diferenciats, amb més passos semaforitzats i millor ubicats per als vianants; l'ampliació de voreres i la disposició d'arbrat a la carretera Camprodon fins a l'encreuament amb la carretera de Santigosa, per crear una imatge d'espai més urbà i reduir la velocitat dels cotxes; i un nou accés a la Coromina del Bac per als vehicles que vinguin de la Colònia Llaudet.Completaran les actuacions el perllongament de la vorera a l'entrada de la vila en sentit Ripoll (des del Pont Nou, fins als jardins de Mirambell) i la zona industrial a l'entrada del nucli urbà. A més, també està previst ampliar la parada d'autobusos de Cal Gat, amb una zona per aturar-se en sentit Ripoll i un pas inferior perquè les persones puguin travessar amb seguretat, per sota la carretera.Aquestes actuacions formen part del conjunt de propostes de millora de la mobilitat incloses en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), aprovat per l'Ajuntament l'any 2021 i que ha rebut també ajudes d'altres programes d'inversions públiques, com ara el MOVES II, d'IDAE i ICAEN; el de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit; i el DUS5000, del Ministeri de Transició Ecològica. En conjunt s'han obtingut fons, per a l'execució del PMUS de Sant Joan, per un import superior alsL'objectiu de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és millorar la planificació de la mobilitat per "fer front a la pressió creixent dels vehicles d'aquestes darreres dècades pel pas de l'N-260, atendre les necessitats de mobilitat més segura i eficient de veïns i veïnes, i afavorir el desenvolupament econòmic i social, el benestar i la qualitat de vida en general".En aquest sentit, entre els mesos de febrer i març d'aquest 2023, s'han dut a terme quatre sessions de participació ciutadana per debatre sobre la mobilitat del trànsit rodat, dels vehicles de mobilitat personal i de vianants a la nostra vila, amb una participació d'unes 25 persones en cada sessió. En aquestes trobades s'han analitzat diferents propostes d'actuacions per solucionar conflictes de mobilitat actuals i les conclusions seran incloses en els projectes que s'estan redactant.