​Comencen a construir un taller provisional a Ripoll per al manteniment de trens

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha iniciat les obres de construcció d'unper fer el manteniment de trens de Renfe mentre durin lesprevistes en el Pla de Rodalies 2020-2030. La inversió total és deA principis de març van començar les obres d'excavació als terrenys que hi ha just al costat de l'estació de trens. Comptarà amb una via d'accés connectada a l'actual línia ferroviària, estarà electrificada i tindrà capacitat per a trens de 80 m de llarg.i és compatible a la construcció del definitiu, que serà més ampli i també es farà a Ripoll. Les obres no afectaran la circulació de trens.Segons detalla el ministeri, l'objectiu de la posada en marxa del nou taller provisional és "garantir el manteniment" dels trens de Rodalies mentre durin les obres de desdoblament de via en el tram Parets del Vallès-la Garriga. Durant una visita la setmana passada, l'alcalde de Ripoll,, va aplaudir el projecte per la millora de la infraestructura i perquè generarà llocs de treball. Hi va assistir el secretari general d'Infraestructures del Mitma, Xavier Flores.