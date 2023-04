​Rescaten una trentena d'excursionistes aquest cap de setmana al Ripollès pel mal temps

Més de 30 persones van haver de ser rescatades aquesta cap de setmana a la muntanya per culpa del mal temps al Ripollès. Els rescats es van produir al municipi dedurant la tarda de dissabte i van estar protagonitzats pels Bombers i els equips dels GRAE.El primer rescat va ser a les 18 h amb un grup que estava baixant per la Coma de Vaca. El grup estava format peri va ser sorprès per una tempesta en el camí de la Canal de Freser en el punt de. Es van trobar que no podien avançar ni retrocedir i van decidir trucar el 112. Els Bombers van activar un helicòpter que va sortir de la Seu d’Urgell, ja que el d’Olot no podia enlairar-se per les tempestes que afectaven la zona. Al mateix temps, però, efectius dels GRAE d’Olot i Cerdanyola es van mobilitzar per terra. El grup va ser localitzat passades les 19 h de la tarda i se’ls va acabar rescatan amb helicòpter.Pràcticament a la mateixa hora,de 14 menors i 4 monitors també van ser represos pel mal temps, en aquest cas el vent, a la zona de. Cinc dotacions de Bombers van ajudar el grup i el van traslladar fins al nucli urbà.