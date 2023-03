​Ecologistes demanen la suspensió del Ral·li de la Llana pel risc d'incendi

Canvi de dates per reduir molèsties

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà demana la suspensió delque passarà per carreteres d'aquestes comarques així com d'Osona i Garrotxa. Denuncien que, en plena sequera, una activitat com aquesta "farà disparar el risc d'incendi" per l'augment del trànsit rodat i el públic que atrau. Lamenten que, en un context d'emergència climàtica encara s'autoritzin ral·lis fora dels circuits establerts.Des de la plataforma ecologista, demanen a les administracions competents queaixí com la suspensió de "tota activitat automobilística de caràcter lúdic" que es vulgui fer al territori a partir d'ara. Una decisió que s'hauria de mantenir fins que no s'assoleixin els compromisos de reducció de CO₂ establerts per la UE, detallen en un comunicat. A més a més, reclamen que es facin estudis d'impacte ambiental i de llicència ambiental per les activitats de lleure a la natura i que prevalgui "la protecció de les persones i la llibertat de moviments per sobre d'activitats de caràcter privat".Entre els arguments que esgrimeixen per no fer-lo, també hi ha el que consideren undurant les setmanes prèvies i posteriors de la cursa, amb persones que també volen fer el mateix recorregut, fent que hi hagi més contaminació pel trànsit rodat i afectacions sobre la fauna.Al text subratllen que aquest ral·li és una mostra més de "necolonialisme", en què el territori "només és una font de recursos o un abocador de residus" i que, en aquest cas, "el recurs a explotar són les activitats pseudoesportives de caràcter lúdic". I neguen que sigui una activitat per "revitalitzar" zones despoblades. Si realment es vol aconseguir això, diuen, el que cal és potenciar l'habitatge, ajudar els negocis i millorar les comunicacions i els serveis públics a aquests indrets.El Motor Club Sabadell , organitzador de l'acte, va explicar fa uns dies ques i passar-lo a la primavera. Fins ara es feia a finals d'estiu, però es va acordar el canvi, segons diuen, amb les entitats socials i polítiques del Ripollès en ser dies de molta activitat i mobilitat agrícola i ramadera. La 24a edició es farà dissabte de lesi passarà pel Ripollès, Berguedà, Osona i Garrotxa. En total, el ral·li suma prop de 400 km, dels quals 126 seran cronometrats. Aquest divendres també es faran les verificacions i els trams de proves per als participants.