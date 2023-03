Candidats a les eleccions municipals 2023 a Ripoll: qui és qui

Manoli Vega, el relleu de Munell a Junts

Chantal Pérez, la continuïtat d'ERC

Imatge del ple municipal de Ripoll. Foto: Ajuntament de Ripoll



Enric Pérez, regidor històric del PSC

Dani Vilaseca, la nova cara de la CUP

Joaquim Colomer, l'independent

La vila de Ripoll és el pol d'interès més important de la comarca en matèria política de cara a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. És també el municipi de la comarca on s'espera que hi hagi més candidatures. Actualment,L'Ajuntament de Ripoll, ara governat per Junts , és una plaça molt cobejada per tots els partits. La renúncia de l'alcalde Jordi Munell a tornar-se a presentar i la creació d'una llista independent formada per un regidor de l'equip de govern actual, a més del context post covid i la situació social i econòmica actual, fan que el panorama electoral sigui dels més incerts dels últims temps.L'actual alcalde de la vila no tornarà a presentar-se a les eleccions municipals després de tres mandats i dotze anys a l'alcaldia. El relleu l'agafarà Manoli Vega, de 58 anys i actual regidora de Comerç i Turisme i número 4 de la llista de Munell el 2019. Vega comptarà amb un equip força renovat, ja que entre els primers llocs de la llista no hi ha cap regidor actual. La candidata de junts té l'objectiu de mantenir els vuit regidors actuals davant un escenari electoral molt obert.Igual que Vega, serà la primera vegada que Chantal Pérez es presenta com a candidata a unes eleccions municipals. La republicana de 44 anys agafa també el relleu d'Encarna Mora amb una línia continuista, ja que Pérez ha estat regidora en aquest mandat i comptarà a la llista amb Roger Bosch i Lluís Orriols, qui l'han acompanyat aquest mandat al consistori. De cara a les eleccions, Pérez té la fita d'aconseguir superar els tres regidors actuals.Amb 45 anys, és un dels candidats amb més experiència política. Va ser president del Consell Comarcal del Ripollès i encadena tres mandats seguits com a regidor a l'Ajuntament de Ripoll. És la primera vegada, però, que es presenta com a candidat a la vila. Va formar part de l'equip de govern del 2003 al 2011 i ara agafa el relleu de Ana Belén Avilés. L'objectiu és superar els tres regidors actuals.A la CUP tampoc es repeteix al cap de llista de les últimes eleccions. Dani Vilaseca, número 4 a la llista del 2019, agafarà el relleu d'Aitor Carmona. Vilaseca és un dels candidats més joves amb 41 anys i es presenta a les eleccions municipals sense haver passat per l'Ajuntament de Ripoll anteriorment.Tot apunta que el fins fa pocs dies regidor de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa de l'Ajuntament de Ripoll encapçalarà una candidatura independent sota el paraigua del partit creat per ell mateix anomenat Independents pel Ripollès. Colomer va ser expulsat el passat mes de febrer de l'equip de govern de Jordi Munell . Les intencions de Joaquim de formar una candidatura alternativa a Junts i altres "discrepàncies" van catapultar la sortida el nou candidat. Colomer de 41 anys és actualment el president del Consell Comarcal del Ripollès i membre de diferents institucions públiques com el Consorci del Ter, SOMASRSA o el Consorci de Vies Verdes.