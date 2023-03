Campdevànol inverteix 130.000 euros en fer arribar l’aigua potable a nuclis rurals i a millorar la xarxa del barri de la Creu

L', conjuntament amb l'empresa GIAC SA, gestora del servei municipal de la xarxa d'aigua potable, està portant a terme una important actuació de millora al. Les obres consisteixen en la instal·lació d'una nova canonada que permetrà alimentar el barri per a dues vies i, d'aquesta manera, quan es facin treballs de manteniment, el servei no quedarà afectat. Per altra banda, amb aquesta actuació també es millora la instal·lació de la xarxa contra incendis del barri. Les obres tenen una durada màxima de tres mesos i la inversió és deAprofitant aquesta actuació, també s'està fent una travessada de la llera del, amb l'objectiu de disposar de xarxa d'aigua potable a l'altra banda del riu, i així poder donar un servei bàsic com és l'aigua potable a veïns del municipi que, avui en dia, no en disposen. El gerent de GIAC SA,, ha explicat que per ubicació geogràfica, el barri de la Creu és final de línia i en aquests casos si no hi ha moviment d'aigua a través del consum, aquesta pot quedar estancada i tenir algun problema sanitari. Aquesta actuació evitarà que això pugui passar.D'altra banda, l'Ajuntament de Campdevànol ha dotat el pressupost municipal del 2023 amb una partida deper donar continuïtat a l'cap a nuclis d'edificacions aïllats. Actualment, s'està procedint a la contractació de la redacció del projecte executiu, amb la intenció de poder licitar les obres a la tardor. La xarxa d'aigua potable ara com ara arriba fins al càmping Pirinenc, i la intenció és allargar-la fins a l'. Una vegada el projecte estigui redactat i tingui definit el cost que suposa, es podrà concretar quin tram es pot assolir.Segons ha explicat l'alcaldessa,, es preveu que aquest estiu també sigui sec, i l'any passat alguns veïns ja es van veure obligats a comprar tancs d'aigua, "en previsió d'evitar de nou aquesta situació s'ha fet una previsió de fer extensible la xarxa d'aigua". Costa ha explicat que com Ajuntament no hi ha l'obligació de fer arribar l'aigua potable a nuclis rurals o disseminats perquè només existeix la competència en nuclis urbans, "però som conscients i sensibles als veïns que viuen en aquestes zones rurals, als quals també hem de protegir". El cost és assumit al. Anualment l'Ajuntament de Campdevànol conjuntament amb GIAC SA preveuen una partida dins el pressupost de gestió de l'aigua de millora i manteniment de la xarxa d'aigua potable de 40.000 euros.