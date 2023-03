​Eusebi Alsina liderarà la candidatura de Junts a Campelles

liderarà la candidatura d'Amb Força per Campelles i el Baell - Compromís Municipal que compta amb el paraigua de Junts a les eleccions municipals del 28 de maig. Nascut a Campelles fa 69 anys, Alsina ha estat pèrit mercantil i treballador del món bancari, i actualment està jubilat. Afronta el repte d'encapçalar la llista "amb la il·lusió i les ganes de treballar de valent pel municipi", en un moment en què té importants reptes al davant.Alsina assenyala com a principals eixos de treball per al proper mandat ", amb la captació de recursos existents i la racionalització del seu ús, amb l'objectiu de garantir-ne l'abastament en períodes d'increment de demanda, com a l'estiu".Les actuacions "per impulsar la sostenibilitat i l'eficiència energètica, substituint l'enllumenat a led, la millora de la carretera i la gestió integrada del bosc" són altres de les prioritats que ha fixat el candidat, que considera que "fer un bon manteniment dels carrers i una bona gestió de residus és el primer pas per impulsar el municipi a nivell turístic". "El nostre és un, conscient de la realitat de Campelles", ha avançat Alsina, que ha apuntat que la candidatura "vol escoltar els veïns i prendre decisions des del consens".