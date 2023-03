Treuen a licitació unes obres a l'abocador clausurat de les Llosses per reduir el cost del tractament de lixiviats

Pendents d'Acció Climàtica

El Consell Comarcal del Ripollès ha tret a licitació la segona fase d'obres per millorar el tractament de lixiviats a l'abocador clausurat de les Llosses, que va estar en servei des del. Els lixiviats, que sorgeixen per la descomposició i compressió de les escombraries acumulades a l'abocador, s'han de traslladar a una planta de tractament ubicada al Baix Llobregat. El cost d'aquest servei es va duplicar l'estiu passat i la factura pot representar uns 400.000 anuals. Amb les millores que s'hi volen fer ara, la factura es reduirà passant dels 80,03 euros el metre cúbic actuals a. Un estalvi que el president de l'ens espera que es pugui traslladar amb una rebaixa de la taxa de residus dels municipis.Ja fa temps que el Consell Comarcal treballa per rque requereix l'anomenat, prop de l'autovia C-17. El president de l'ens,ha explicat que les obres que es treuen a licitació ara han de permetre tractar aquests líquids 'in situ' d'una forma "més econòmica i innovadora" que el sistema actual.El cost del manteniment de l'abocador clausurat "ocupa i preocupa els dinou municipis de la comarca", ha indicat el president. I, després d'anys de treballar-hi, es mostra satisfet d'anunciar que el projecte cada cop és més a prop de veure la llum. Concretament, les obres tenen un termini d'execució de nou mesos i, per tant, la posada en marxa s'estima pel principi delL'obra, que es treu a licitació per(IVA inclòs) inclou la reparació del dipòsit actual de lixiviats, la creació d'un dipòsit on s'acumularan les aigües resultants del tractament dels lixiviats i les casetes de les instal·lacions. Una d'elles és on es durà a terme el procés de depuració, que serà per electrodesaminació, un tipus d'electròlisi que s'utilitza en altres àmbits com el tractament de purins, però que s'implementarà de manera pràcticament inèdita en l'àmbit dels lixiviats. Això serà possible gràcies a una prova pilot molt satisfactòria que el Consell Comarcal del Ripollès va impulsar el 2018.és un procés que permet eliminar l'amoni que porten els lixiviats i que n'és l'element més nociu. Fet aquest tractament, el líquid que en resulta passa a ser considerat aigua residual. A partir d'aquí, es podrà tractar a la depuradora de Ripoll i Campdevànol, instal·lació també gestionada pelLa primera fase de les obres es va finançar amb fons del consell comarcal i els ajuntaments, però també hi va contribuir l'Agència de residus de Catalunya amb 250.000 euros i la Diputació de Girona, amb. Aquesta segona fase es finançarà amb fons del consell comarcal i els ajuntaments, a més de diners del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). "Lamentablement, hem demanat dues vegades consecutives una ajuda a la Diputació de Girona i a la Generalitat perquè ens ajudessin a cofinançar aquesta obra i de moment no tenim la resposta que vam tenir amb les obres de la fase 1", ha concretat Colomer.El president ha explicat que l'aportació de la diputació ve condicionada al fet que també es faci realitat la de l', depenent del Departament d'Acció climàtica que, per ara, encara no està confirmada. "No tirem la tovallola i intentarem seguir collant perquè aquestes administracions actuïn i siguin conseqüents amb la importància que té una obra d'aquestes característiques per la comarca", ha sentenciat. Si aquestes aportacions no arriben, aquesta part del cost també l'haurà d'assumir el consell, en detriment d'altres polítiques comarcals.