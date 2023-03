​Es disparen les visites a la Farga de Ripoll gràcies al sistema innovador per entrar‑hi lliurement

Un grup visitant la Farga. Foto: Lourdes Casademont / ACN

Venda de tiquets

El sistema d'accés autònom i lliure que va estrenar el desembre passat la Farga Palau de Ripoll està donant bons resultats. Així ho indiquen les xifres: dels 15 visitants que hi va haver l'hivern passat, enguany ha crescut, entre turismes i veïns de la zona. El sistema permet accedir a la farga -un equipament únic a Catalunya- posant un codi que es lliura al visitant quan compra l'entrada al Museu Etnogràfic. Evita haver de tenir una persona tot el dia allà i també inclou videovigilància. "Ha sigut un encert", remarca la directora del museu,. Aquesta Setmana Santa, a més, estrenen la venda de tiquets en línia, un servei que es donarà només en temporada alta.que implanta aquest sistema d'accés lliure que busca més fer accessible el patrimoni cultural amb l'ajuda de la tecnologia. "És l'única manera, era impossible tenir una persona tot el dia a la farga, de manera que des del museu podem vendre les entrades i controlar el que passa dins", explica Vilardell, que afegeix que "estan molt satisfets" amb el nou sistema, pensat sobretot per espais relativament petits. Alguna vegada havien rebut peticions individuals o de poques persones que volien visitar l'espai. Acabaven sense poder-la veure perquè no eren suficients per a poder fer un grup organitzat.El perfil dels visitants entre setmana és sobretot el deels caps de setmana. A més a més, també hi ha veïns de la ciutat i de pobles veïns que fins ara no havien tingut l'oportunitat de veure-la per dins.Després d'aquests mesos de rodatge,en línia. "Serà la prova pilot abans de l'estiu", explica la directora del Museu Etnogràfic. "Hi ha un aforament limitat i es podrà triar la visita en quatre idiomes". En aquest cas, també hauran d'anar al museu a recollir el codi d'accés. D'aquesta manera es garanteix una visita ordenada i s'assegura que el visitant pugui comprar l'entrada amb antelació i no se'n quedi sense el dia de la visita a la ciutat. Després de Setmana Santa, però, la venda tornarà a ser presencial.Un espai únicLa Farga Palau va ser fundada com a farga de ferro el segle XVII i va mantenir l'activitat fins que va tancar l'any 1978. Va ser l'única farga de Catalunya i potser d'Espanya que encara elaborava peces d'aram fins a la segona meitat del segle XX. Entre els elements singulars que es conserven hi ha els dos martinets instal·lats amb coixinets metàl·lics, mànec d'om i mall d'acer. El 1986 va ser reconeguda com a lloc d'interès metal·lúrgic mundial per l'i el 1997 el MNACTEC la va adquirir i la va incorporar com a seu del museu.Amb la incorporació de la tecnologia d'accés aquest hivern, també es va renovar la il·luminació i es van incorporar nous elements museogràfics, com ara dos vídeos explicatius que es projecten durant la visita.