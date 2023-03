​L’aparcament de la Font de Querol serà de pagament a partir del dissabte 1 d’abril

L’aparcament habilitat a peu de la carretera, que dóna accés a la Font del Querol i a la ruta dels gorgs del Torrent de la Cabana serà de pagament. De l’s’haurà de pagar cada dia, però a partir del 10 d’abril només serà de pagament els cap de setmana.De tota manera, en temporada alta, que comença els’haurà de pagar cada dia, independentment de si és cap de setmana o no. Aquest pàrquing té prop d’una seixantena de places.La tarifa és de, i no es pot fer reserva prèvia: caldrà abonar l’import a l’arribada. Recordem que no aparcar correctament en zones habilitades suposa sancions que poden arribar als 1.500 euros. A la zona de l’estació també hi ha un aparcament en el punt d’inici del camí ral que porta fins a la ruta dels gorgs.Aquestes mesures tenen l’objectiu de preservar i controlar l’entorn natural d’una de les zones més visitades i massificades del nostre municipi.