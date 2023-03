Risc alt d'incendi al Ripollès aquest dilluns

La sequera i les altes temperatures posen en escac fins a 30 comarques de Catalunya per un risc elevat d'incendi. Els Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya mantindran aquest dilluns el nivell 2 del pla Alfa a una trentena de comarques de tot el territori. La situació és complicada, donades les circumstàncies meteorològiques i la manca d'aigua des de fa setmanes.

Les comarques en risc d'incendi Foto: Europa Press



A més, aquest dilluns hi haurà 51 municipis del territori català a "perill molt alt" d'incendi, ha afegit el cos en un altre apunt de Twitter. Els Agents Rurals recomanen precaució a la població i "no abaixar la guàrdia" per prevenir els incendis forestals a Catalunya.

Les comarques amb risc d'incendi, aquest dilluns

30 comarques que seguiran en alerta elevada pel risc d'incendi. Encara que no és el màxim nivell, cal mantenir les precaucions.



- Terra Alta

- Montsià

Al Ripollès, el risc es manté en, tot i que aquest hivern la comarca ja va veure com s'activava el nivell 2 fa unes setmanes.- Ribera d'Ebre- Baix Camp- Priorat- Tarragonès- Segrià- Noguera- Pallars Jussà- Alt Urgell- Solsonès- Segarra- Urgell- Garrigues- Conca de Barberà- Alt Camp- Baix Penedès- Alt Penedès- Garraf- Anoia- Bages- Solsonès- Berguedà- Osona- Moianès- Vallès Occidental- Baix Llobregat- Barcelonès- Baix Empordà- Alt Empordà