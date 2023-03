​El Pirineu, sense reserves de neu

Alt Pirineu: de 150 a 20 centímetres

Un hivern per oblidar al Pirineu oriental

Laestà deixant els, amb un 27% de la seva capacitat total . Destaca el cas de Sau que, ja per sota del 7%, s'encamina cap al seu rècord històric que es va registrar el segle passat en la sequera del 1985-1990.Tanmateix, un altre element per a la preocupació és la reserves de neu al Pirineu , entre elque la mitjana. Mentre a l'Alt Pirineu es registren els pitjors gruixos en tres dècades, en punts del Pirineu oriental ja fa dies que no en queda.Les altes temperatures de les darreres setmanesi han permès frenar temporalment el descens de les reserves hídriques als pantans. Això sí, encara complica més la primavera i fa més imprescindible que mai que plogui amb amb abundància les properes setmanes.En aquesta època de l'any a lai l'encara hi queda molta neu. En aquest sentit, segons explica el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), estacions com la Bonaigua (2.266 metres) o Certascan (2.400 metres) solen superar el metre i mig de neu. Tot i això, enguany no passen dels 20 centímetres, unaen els 26 anys de dades disponibles La situació és. Després d'un desembre i un inici de gener amb una innivació normal, les altes temperatures i la manca de nevades han accelerat el desglaç.D'aquesta manera, l'estació de Boí a l'Alta Ribagorça (2.535 metres) no passa dels 24 centímetres, lluny del metre de mitjana que caldria esperar en aquesta època de l'any. D'ençà que hi ha registres,(13 centímetres),Elacostuma a tenir un desembre i un gener força sec, mentre que a partir del febrer les nevades són molt més freqüents. Enguany, més enllà de la nevada del 8 i 9 de febrer, les precipitacions han estat molt escasses.Aquest fet ha provocat que a les estacions de Malniu, a la Cerdanya (2.230 metres) i a(1.971) ja, malgrat que la mitjana per aquesta època de l'any s'hauria de situar entorn dels 30 i els 20 centímetres, respectivament.La manca de neu, les altes temperatures i el vent ja han obligat a tancar en aquest sector l'estació de Vallter , mentre que la resta d'estacions continuen a mig gas per intentar arribar fins a Setmana Santa.