​Campdevànol reconstrueix amb testimonis els bombardejos del 1939: «Ho recorden tot»

Ruth Espuny assenyala un dels punts on van caure les bombes Foto: Lourdes Casademont / ACN

La necessitat de recordar el pare mort, punt de partida

Campdevànol va viure uns dies tràgics cap al final de la. L'aviació del bàndol franquista va bombardejar aquesta localitat el, essent el 27 de gener el més sagnant amb un balanç de. El darrer dia n'hi hauria hagut un o dos més. Malgrat l'impacte, molt poques persones ho recorden.que es farà aquest cap de setmana vol donar a conèixer aquells fets basant-se en 5 testimonis que ho van viure i que han recollit en un documental que es projectarà aquest dissabte.Mai és tard per recuperar la memòria històrica. Però el temps és un factor que hi juga en contra, tal com admet, periodista i tècnica de comunicació de l'Ajuntament de Campdevànol. Juntament amb el periodistahan fet un documental de trenta minuts, Quan les bombes callen', per explicar els bombardeigs del 1939. "Les bombes van caure als carres del voltant del passeig de Can Branques i sobretot als dos ponts, al nou i al vell", detalla Espuny.Durant el procés d'investigació van adonar-se que aquells fets no apareixien als arxius ni als llibres. "Va ser un dia abans de la caiguda de Barcelona i potser la notícia estava centrada allà", detalla la periodista. És per això que la recerca es va focalitzar en intentar trobar persones que ho recordessin."Vam trobar quatre dones i un home que ho van viure en primera persona i els hem entrevistat", explica. El seu testimoni queda recollit al documental i. "Viure una guerra ha de ser duríssim i recorden exactament els minuts i les hores del que feien, sabien on eren, on es van amagar, ho tenen tot gravat a la memòria", afegeix. Tenien entre 7 i 13 anys, El que no han volgut a entrar a valorar cap d'ells, però, és per què fins avui no s'havia narrat amb tanta claredat.La primera dona que va donar-los a conèixer aquells fets va serde 98 anys, que també apareix al documental. Tenia 13 anys i recorda perfectament com les bombes de l'aviació van matar-li el pare. "Ella sempre havia demanat algun acte de reconeixement", recorda Espuny, i de fet va ser ella qui va donar la pista per localitzar a una zona de l'actual cementiri la fossa comuna on hi ha enterrades una trentena de persones, entre elles, el pare de Cecília Clota.es farà un acte de reconeixement a les víctimes amb la presència del director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragonesa, i familiars.L'alcaldessa de Campdevànol,, admet que "desconeixien que hi hagués una fossa allà" i la majoria de veïns tampoc sabien res dels bombardeigs. Creu que es fa un pas important amb aquestes primeres jornades. "La història no ha de quedar mai en l'oblit", afirma l'alcaldessa, perquè configuren la identitat d'un poble.Una idea que comparteix, comissari de l'exposició que es pot veure a partir d'aquest divendres al Centre Cívic. "És una petita selecció del que es pot veure a Camprodon (A cal Marquès) sobre la Retirada i el visitant podrà veure què va passar al Ripollès, l'últim reducte que va quedar a Catalunya sota el domini republicà i per on van passaramb unes condicions molt dures, abandonant molt de material", remarca. Uns objectes quotidians, com ara llaunes de menjar dels soldats, manetes de maletes i també armes, que es poden veure a l'exposició, juntament amb tres bombes, dues de grans dimensions d'aviació, entre altres objectes recuperats.Per Bassaganya, que Campdevànol doni a conèixer aquells fets tan tràgics és un pas important que, ben segur, diu, permetrà recollir encara més informació del que es coneix ara. Per il·lustrar les dificultats que hi ha en la recerca, aporta l'exemple de la documentació de l'aviació d'aquella època. "Posa que aquell dia van bombardejar a Ripoll i a Ribes, segurament un error dels mateixos soldats des de l'avió", destaca. És per això que els testimonis són la clau 85 anys després. La mostra s'acompanya d'una visita guiada el dissabte al matí pels escenaris del bombardeig.