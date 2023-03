​Vallter tanca abans d'hora per la sequera

Des d'aquest dijous 23 de març Vallter 2.000 ja no acull més esquiadors. L'estació ha tancat portes fins a la temporada que ve pel que fa a la neu. L'estació del Ripollès va anunciar aquest dimecres que aquest dijous. La sequera, la falta de pluges i les altes temperatures de les últimes setmanes han obligat a la direcció de l'estació a prendre la decisió.Des d'aquest dijous, si és que no milloren les previsions, ja no es podrà esquiar a Vallter fins que arribi la pròxima temporada de neu. L'objectiu d'aquesta temporada era, però la situació meteorològica i les previsions ho han impedit.En un comunicat, l'estació ha explicat que "per tal de minimitzar l'impacte en els clients" d'aquesta, totes aquelles persones que tinguin contractat elpodran utilitzar-lo a les estacions de FGC Turisme (La Molina, Vall de Núria, Espot Esquí, Port Ainé i Boí Taüll) fins al final de temporada, previst pel pròxim 10 d'abril. Per aquelles persones que hagin comprat forfets de dia per als pròxims dies, podran demanar la devolució de l'import.El tancament precipitat de Vallter afectarà les pistes d'esquí, però l'estació. Els accessos a l'estació es mantindran oberts i es preveu que els serveis de restauració del Food Truck i la cafeteria de Pla de Morens estiguin oberts els propers caps de setmana. També estarà operatiu el Punt d'atenció al client de Pla de Morens els propers caps de setmana del 25 i 26 de març i 1 i 2 d'abril en horari de 09 a 14h.