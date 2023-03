​​Neix un nou partit al Ripollès per aglutinar les llistes independents de la comarca

​Enmig d'un context preelectoral, el Ripollès veu néixer una nova formació política. S'anomenai recull les llistes independents de la comarca. El partit s'ha presentat amb un comunicat a la premsa que defineix la formació com "un mecanisme d'unió de persones que decideixen prescindir dels tradicionals partits polítics".De fet, segons el comunicat, el partit vol ser unai per això asseguren que neix per "donar protagonisme a les persones, trencant amb la tendència de jerarquies polítiques que donen més cobertura als partits tradicionals que a les mateixes necessitats dels veïns". Aposten per una gestió de l'administració local "propera a la gent" i estan disposats a treballar de forma mancomunada.Per últim, el comunicat afirma que Independents pel Ripollès sorgeix de la necessitat de "treballar de forma lliure" sense "els lligams d'unes sigles". Es mostren contraris als partits polítics, diuen, que "prenen decisions des d'un despatx de la capital sense tenir en compte la gent del territori". El text conclou assegurant que la formació té el focus posat a la gent del Ripollès i que apostencom a una nova visió per a "una política honesta".La nova formació política del Ripollès es presentarà en societat el pròxim dimarts. Durant la presentació està previst que es donin a conèixer els candidats i els equips que formaran les diferents llistes independents que aglutinarà la formació.