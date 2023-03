Portes obertes per descobrir la restauració l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses

Gestió amb compromís

El pròximde març, de, hi haurà una jornada de portes obertes a l'edifici de la casa-ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses, que acollirà l'hotel-restaurant Abbatissa.Aquest nou equipamenti ha estat el resultat d'un procés de restauració i rehabilitació que es va iniciar fa més de deu anys, gràcies al compromís de diverses institucions com la Diputació de Girona, la Generalitat o el mateix Ajuntament, amb una inversió superior als, que ha permès consolidar l'estructura d'aquesta masia del segle XVIII, a més d'ampliar-la i adequar-la a l'activitat que ha d'acollir.Es tracta d'un espai i un entorn molt estimat pels veïns i veïnes, i que durant moltes dècades era un punt de trobada i de celebració, gràcies a la fonda que hi havia a l'ermita i dels serveis que oferia fins a finals dels anys noranta, així com les zones públiques habilitades per a pícnic, en un entorn privilegiat. Encara que continua sent un espai social i de reunió,serà un impuls per a la funció social d'aquest indret, a la vegada que ampliarà l'oferta de pernoctació a la nostra vila, en una aposta pel turisme sostenible.A més, la gestió d'aquest equipament públic la farà la, una entitat socialment compromesa, que treballa per oferir suport perquè persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat al Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. En aquests moments s'estan duent a terme les últimes actuacions i fent les gestions per tal d'acollir els primers hostes aquest estiu.