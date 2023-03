​Josep Coma tornarà a presentar-se a Molló

optarà a la reelecció a l'alcaldia de Molló a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Després de tres mandats, el candidat de Junts tornarà a presentar-se com a alcaldable.L'actual alcalde ha fet balanç del mandat vigent i ha avançat les prioritats per al següent, que són "continuar treballant en la millora dels serveis municipals (com l'eficiència de la xarxa d'aigua, el clavegueram i l'enllumenat públic, o la creació de la comunitat energètica local); l'accés a l'habitatge; l'ordenació de la mobilitat, amb noves zones d'aparcament; i la valorització del patrimoni cultural i natural, per "avançar cap a un turisme responsable i de qualitat". També ha destacat la necessitat de "reforçar el manteniment diari"."Aquest ha estat un mandat complicat, sobretot durant els anys de pandèmia, que no han permès acabar alguns projectes com ara la construcció d'habitatges de protecció oficial", ha assenyalat Coma, que ha remarcat que "sí que s'han pogut millorar serveis, infraestructures i equipaments necessaris per assegurar la qualitat de vida, amb la creació de l'espai jove, la reforma i millora de la, la millora de l'abastament d'aigua ao l'arranjament de camins rurals".En breu també acabaran les obres de construcció deo la renovació de la captació d'aigua d'. Durant aquest mandat també "s'ha aconseguit la creació de la línia de transport públic transfronterer Camprodon-Prats de Molló, la primera línia de transport regular de viatgers al municipi", ha explicat.Coma, de, és llicenciat en Geografia per la UB i Diploma d'Estudis Avançats en Planificació Territorial i Desenvolupament Regional (2007) i professor al Departament de Geografia de la UB. És president deli de l'Associació de Rutes del Romànic. També ha estat president l'Agrupament Europeu de Cooperació Territorial del País d'Art i d'Història Transfronterer de les Valls Catalanes (2020-2022), i conseller comarcal de Medi Ambient del Consell Comarcal del Ripollès (2021-2023).