ERC presenta la llista electoral a Ripoll

La llista electoral d'ERC:

1. Chantal Pérez

2. Roger Bosch

3. Rosa Martínez

4. Lluís Orriols

5. Clàudia Navío

6. Ramon Canadell

7. Carme Serrano

8. Xevi Escribà

9. Marina Bassaganya

10. Jordi Masdeu

11. Fàdua Hamda

12. Eudald Casas

13. Lali Sunyer

14. Pol Foz

15. Sandra Montmany

16. Quico Terradelles

17. Teresa Jordà



Suplents

1. Santi Surroca

2. Susanna Mora

3. Eudald Pujol

4. Sandra Bernal

5. Ramon Orriols

6. Casilda Gómez

7. Mateu Maymó

8. Ariadna Fuster

9. Jordi Castillo

10. Roger Sala

ha presentat les persones que formaran part de la candidatura republicana per les properes eleccions municipals del mes de maig. L'alcaldable,, encapçalarà una llista que el partit considera "renovada, paritària, molt pensada per la realitat del que necessita Ripoll". "Tenim persones de diverses edats i formades en diferents àmbits, que trepitgen el carrer cada dia, fet que fa que sigui una llista molt diversa i plural, preparadíssima per governar", ha remarcat la candidata republicana.Durant l'acte celebrat aquest dilluns al local de la formació republicana s'ha presentat lesque aniran al capdavant de la llista, així com les 10 persones suplents. Entre elles hi ha els dos altres regidors que han acompanyat Pérez a l'Ajuntament aquest mandat:"Estic molt contenta de comptar amb aquest equip i amb altres persones que no són a la llista però que ens donen el seu suport incondicional i que estan disposades a treballar pel futur de Ripoll en un moment que és complicat trobar gent que es vulgui involucrar en política", ha explicat Pérez. "Tenir aquest magnífic grup ho interpretem com a sinònim de la molt bona feina que hem fet durant els darrers 4 anys malgrat estar a l'oposició. La gent ja ens coneix i se sent identificada amb la manera com som i com treballem i amb la forma com volem que sigui el nostre programa", ha afegit.Simbòlicament, la consellera d'Acció Climàtica,, serà la responsable de tancar la llista d'ERC a Ripoll.