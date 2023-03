El pas depelha estat accidentat. Una múltiple caiguda quan els ciclistes passaven perha condicionat les aspiracions d'alguns dels ciclistes participants. Els fets han passat a les 16:20 h quan faltaven 19 quilòmetres per a l'arribada a Vallter.La caiguda s'ha produït just a l'entrada del poble de Llanars i ha afectat al pilot. Tot i que la caiguda ha estat múltiple només un ciclista ha hagut de retirar-se. Es tracta del francèsde l'equip Trek. L'espanyoltambé s'ha vist involucrat i ha estat uns minuts al terra, però finalment ha pogut continuar.La segona etapa de La Volta a Catalunya que ha acabat Vallter l'ha acabat guanyant l'italiàen un final trepidant amb. Aquest dimecres la cursa tornarà a passar per la comarca del Ripollès