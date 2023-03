​Enric Pérez presenta la seva candidatura per a Ripoll

Revifar el Barri Vell

El primer secretari del PSC i cap de l'Oposició,, ha donat suport aquest dilluns a la candidatura d'com alcaldable socialista a Ripoll, destacant el seu tarannà "obert" i la seva tasca de "construcció d'una alternativa al govern municipal actual, però sempre amb la mà estesa per fer allò que més convé a la ciutadania". L'acte de presentació de Pérez s'ha fet a la Sala Abat Senjust de l'Ajuntament de Ripoll i ha tingut el format d'una conversa.En l'acte, Enric Pérez ha reclamat "una nova etapa per al Pirineu" en la qual hi hagi consciència de les necessitats específiques de lesi s'inverteixi més en serveis sanitaris, millora dels eixos de comunicació, infraestructures, habitatge, educació i creació d'ocupació, entre altres aspectes. "Necessitem encetar una nova etapa pel Pirineu en la qual les prioritats siguin garantir el dret d'accés a un habitatge digne i assequible, a una ocupació laboral de qualitat i estable i a una sanitat pública que atengui les demandes de salut de la població", ha explicat Pérez. "A més volem que la nostra gent jove pugui accedir, en igualtat de condicions, a les mateixes oportunitats educatives i professionals que hi ha a la resta de Catalunya", ha afegit. En aquest sentit, ha advertit que "a Ripoll i a la comarca hi ha un problema endèmic de retenció de gent jove i de talent que fa que la població sigui cada cop més envellida".Entre les propostes de Pérez per a Ripoll destaquen una operació per revifar el Barri Vell i l'aposta per a la construcció de la. Quant al Barri Vell, la seva proposta és "una gran operació urbanística de rehabilitació del barri, que podria finançar-se amb els fons Next Generation, i que tindria la finalitat de retornar-li la vida i l'activitat". Per a Pérez, però, també seria necessari plantejar de nou una Llei de Barris com la que va impulsar Josep Montilla i que va permetre la rehabilitació i modernització de molts barris de Catalunya. Salvador Illa ha coincidit en la necessitat d'aquesta: "Ho veiem a moltes ciutats, des de la darrera llei de barris dels governs Maragall i Montilla no hi ha hagut disposició del govern per rehabilitar els nuclis antics i els habitatges a Catalunya, i això s'ha de canviar", ha explicat.Pel que fa a la, Pérez ha recordat les afectacions i molèsties que provoca el pas de camions i trànsit intens pel barri de l'estació i també ha assenyalat la necessitat de separar el trànsit local del trànsit de pas, un problema que té el seu pitjor moment en el retorn del cap de setmana de tots els vehicles que baixen des de la Cerdanya i les valls de Ribes i de Camprodon. En infraestructures, el candidat demana també millores en la línia ferroviària R3, accelerant al màxim els projectes i obres de desdoblament fins a Torelló/Manlleu per construir-hi una estació intermodal i de l'avenç de l'Eix Pirinenc, incloent-hi la millora de la variant nord de Ripoll.Durant la conversa, Enric Pérez ha assenyalat que Ripoll "forma part d'un territori de gran bellesa, però que també està ple de dificultats". En aquest sentit, ha recordat el caràcter singular de les comarques de muntanya, per la seva configuració física i geogràfica i per la seva climatologia i ha assenyalat que aquestes dificultats provoquen majors despeses tant a particulars com a administracions. A la vegada, la distància amb les ciutats més grans dificulta a la població l'. És per això que Enric Pérez posa sobre la taula la necessitat de tenir un tracte especial i que hi hagi discriminació positiva en determinades qüestions, com poden ser els recursos per assumir despeses de calefacció dels equipaments públics. "Tenim un clima amb unes temperatures que generen importants despeses a la població i als recursos que les institucions han de destinar per mantenir els equipaments, centres administratius, escoles, centres culturals, llocs d'esbarjo i relació", ha explicat.En matèria sanitària, Enric Pérez ha lamentat la pèrdua d'especialitats i proximitat en els recursos assistencials i ha destacat la necessitat de donar els serveis bàsics a l'