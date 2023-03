La nova T‑16 arribarà al Ripollès a la tardor

Com pots aconseguir la T-16?

Què fa la T-16?

. La nova targeta, que substitueix l'antiga, ja estava en funcionament a l'àrea metropolitana de Barcelona des de feia uns anys. Elha posat en funcionament un portal web per poder aconseguir aquesta targeta, que permetrà als menors de 16 anys viatjar de manera gratuïta al transport públic. És gratuïta i d'ús únic i personal.de Catalunya, ali al, en els pròxims mesos. Segons el Govern, s'implementarà a la tardor, a la vegada que laÉs molt fàcil. Es pot sol·licitar la targeta en els centres d'atenció al client de cada Autoritat Territorial de la Mobilitat, a punts habilitats o de manera online. A més, el Departament de Territori sobre com fer la sol·licitud de manera correcta, a més d'enllaçar les pàgines de les respectives ATM de cada territori (i com seguir els procediments en cada cas).La nova T-16, i també permetrà fer un nombre il·limitat de viatges en la zona tarifària. Substitueix de manera definitiva la T-12, però aquesta targeta encara es mantindrà en circulació. Tanmateix, l'actual T-12 continuarà sent vàlida i es podrà continuar utilitzant fins que el menor tingui tretze anys., començarà a funcionar en la setena corona amb el desplegament de la T-mobilitat cap a la tardor.. Per a poder-ho fer, el titular de la targeta (menor d'edat) s'haurà de personar a un dels centres d'atenció del client de l'ATM. Ho pot fer sol o acompanyat del seu pare, mare o tutor legal. Especialment els més joves.