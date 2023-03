El Consell d’Alcaldes aprova una nova aportació per garantir el Servei Educatiu del Ripollès

Liquidació dels pressupostos de residus i benestar social

Els batlles participants en la darrera sessió ordinària del, celebrada la setmana passada a Setcases, han manifestat el compromís amb la continuïtat de la programació d'activitats pedagògiques, educatives i culturals que el(SERipollès) organitza per als alumnes de tota la comarca.Això ha sigut així arran de la intervenció de la coordinadora del Centre de recursos pedagògics del SERipollès,, acompanyada de representants de diversos centres d'ensenyament. Ribas ha exposat que, per diversos motius, el model actual per finançar el desplaçament dels alumnes fins a aquestes activitats ha arribat a l'obsolescència.Fins ara, els estudiants acudien a les activitats majoritàriament de manera gratuïta i, en alguns casos, les famílies pagaven una part del desplaçament. La resta del cost es cobria amb una partida deque hi destina anualment el Consell Comarcal. L'augment del nombre d'alumnes en algunes franges d'edat i el fort increment de preus del combustible han comportat que l'aportació del consell comarcal quedi molt lluny de cobrir aquesta despesa, malgrat que aquesta corporació ja ha augmentat l'aportació fins alsper al curs 2022-2023. Per tant, calia recórrer a la cooperació entre institucions.El servei educatiu calcula que per garantir la continuïtat de les activitats faria falta complementar aquesta aportació del Consell Comarcal amb. Partint d'aquesta xifra, l'organisme ha presentat als alcaldes una proposta de repartiment d'aquest cost entre els ajuntaments, en funció del nombre d'alumnes de cada municipi i comptant que cada ajuntament hi contribueixi, com a mínim, amb 300 euros.Els alcaldes presents a la sessió han cregut convenient apostar per les activitats que organitza el Servei educatiu del Ripollès pelque aporten i pel fet que suposenpels alumnes de tota la comarca. Aquesta programació inclou, per exemple, l'English Day o sessions de teatre en anglès, activitats esportives com la Trobada d'educació física o de culturals com l'assistència a audicions musicals o funcions teatrals.En aquesta sessió del Consell d'alcaldes i alcaldesses també s'ha aprovat per unanimitat la liquidació definitiva dels costos i rendiments dels serveis de manteniment de l'abocador controlat Ripollès-3 i de la recollida i tractament de residus, del 2022. Els comptes s'han tancat amb un cost de, 340.287,99 menys respecte el previst, sobretot per la disminució de lixiviats. Pel que fa concretament al cost del tractament dels residus, ascendeix a 1.014.551 euros. Els ingressos provinents del reciclatge de paper i cartró, envasos i vidre en sumen 573.023.D'altra banda, també s'ha donat compte de la liquidació del pressupost del 2022 del Consorci de benestar social del Ripollès. S'ha tancat amb uns ingressos dei unes despeses de 2.135.786,10.