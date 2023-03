El Consell Comarcal col·loca senyalització específica per a ciclistes a la collada de Toses

Sis rutes senyalitzades

Coordinació amb el sector

Pla Ripollès 30

segueix treballant per posicionar la comarca com a destinació de turisme de natura. Això engloba el turisme actiu i el turisme esportiu, sempre respectuós amb el nostre patrimoni mediambiental. És per això que elcreu fermament interessant i positiu apostar per oferir incentius per a aquest tipus de visitants. Per aquest motiu, l'estiu passat va impulsar el disseny i la col·locació de senyalització pensada especialment per als ciclistes.Ara, aquesta senyalització s'ha desplegat al llarg del tram ripollès de la collada de Toses (N-260), des de Ribes de Freser fins al límit amb la Cerdanya.Des del consell comarcal es valora la importància del turisme esportiu per al Ripollès i els atractius que tenen les carreteres ripolleses per a la pràctica del ciclisme. És per aquest motiu que es vol vetllar i posar-li més facilitats. Així, aquesta senyalització consta d'uns rètols d'inici amb. Posteriorment, a cada punt quilomètric hi ha una fita que indica la distància fins al cim i el pendent durant el quilòmetre següent. Per acabar, un cop al final de la ruta, hi ha un rètol amb el nom del port i l'altitud assolida. En total, la senyalització de la collada de Toses consta de, a més del d'inici i el del final de la ruta. El cost d'aquesta actuació ha estat d'11.970 euros (IVA inclòs).La instal·lació d'aquests cartells a la collada de Toses complementa l'acció duta a terme l'estiu passat, amb què es va col·locar aquest mateix tipus de senyals per a ciclistes a cinc ports de muntanya. Llavors les carreteres escollides van ser el, eldes de la colònia Estabanell, eldes de Ribes de Freser, el coll de Jou des de Sant Joan de les Abadesses i el, que ja va senyalitzar mesos enrere Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya però de manera coordinada amb el Consell Comarcal del Ripollès.La senyalització de ports de muntanya a la xarxa viària s'enfoca com un complement a la senyalització existent, però alhora actua de manera independent. Sobretot, informa els ciclistes de les característiques geomètriques de la carretera que més els poden afectar. Tot i això, també es vol que serveixi per conscienciar els conductors que la calçada no és només per als vehicles motoritzats, sinó que cal tenir present la presència dels ciclistes. I que, especialment, són en carreteres molt freqüentades per ciclistes, amb traçats sinuosos, pendents pronunciats i de vegades no són gaire amples.L'elecció dels ports de muntanya que s'han senyalitzat s'ha fet consultant diversos representants del món ciclista ripollès i entre ells, destaca el collet de les Barraques, en el qual han transcorregut etapes de la. El disseny dels rètols també s'ha fet atenent els suggeriments dels ciclistes, i amb la intenció d'homogeneïtzar la senyalització de ports de muntanya a tota la comarca. Alhora, s'ha mantingut la coherència amb el manual de senyalització específica per als ports de muntanya de la xarxa de carreteres de Catalunya, per bé que hi ha una presència destacada de la, amb l'eslògan "Viu la teva història al Pirineu".Aquesta acció, impulsada pel Consell Comarcal del Ripollès, és finançada en el marc del pla de reactivació socioeconòmica, que busca donar un nou impuls a la societat i a l'economia de la nostra comarca mitjançant la consecució de trenta projectes amb horitzó l'any 2030. Es tracta d'un full de ruta elaborat conjuntament amb l'Agència de desenvolupament del Ripollès i la Unió intersectorial empresarial del Ripollès, amb la complicitat de totes les administracions que intervenen en el nostre territori i també amb els agents econòmics i socials.Sumant les aportacions de tots els organismes que hi participen, el pla Ripollès 30 estarà dotat amb més de