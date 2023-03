Es busquen músics per als locals d’assaig de Ripoll

Ara que s'ha deixat enrere la pandèmia, s'ha volgut fer una actualització de l'estat dels locals d'assaig de l'Ajuntament de Ripoll. El resultat és que tots els locals estan actualment en ús, tot i que no tots els grups estan complets ni en actiu.(Dr. Terror, Pop per Xics i Torn de Nit), mentre que la resta busquen noves incorporacions per poder tornar a fer concerts. En concret, es busquen cantants, baixistes, guitarristes i vents metall.Davant d'aquesta situació, des dees proposen obrir la possibilitat a fer lloc a noves iniciatives musicals que vulguin iniciar-se al territori i també ajudar als grups actuals a buscar músics que els puguin contemplar.Per això, s'ha iniciat una cerca de persones que tinguin un grup i vulguin fer ús dels locals d'assaig, com també de ciutadans que toquen algun dels instruments que es busquen. Si es compleixen aquests requisits, es pot trucar alEls locals d'assaig estan ubicats ali consten de dues plantes. A la planta baixa s'hi ubiquen els serveis, l'entrada i un magatzem de 80 m2 d'ús comú per tots aquells grups que hi vulguin deixar material. A la primera planta hi ha els locals pròpiament dits, repartits a banda i banda d'un passadís.