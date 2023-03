Enxampen un lladre de bicicletes a Ripoll

El passat, lal va rebre un avís informant que una persona que semblava sospitosa, havia entrat a la zona d'estacionament de bicicletes de l'escola Joan Maragall i que quan se li va cridar l'atenció va fugir corrents.Immediatament, amb la descripció proporcionada, la Policia va iniciar la recerca d'aquesta persona, que va ser localitzada poca estona després a l'estació de tren de Ripoll. Un cop escorcollada, es troba en la seva motxilla unes cisalles, eina amb la qual tallava les cadenes de les bicicletes. Per aquest motiu se li ha obertPer altra banda, es van comprovar les càmeres de la zona de la plaça cívica, lloc on el dia anterior havien sostret una bicicleta aparcada, i es va confirmar que es tractava del mateix individu. Així a la causa oberta per temptativa de robatori, s'hi suma una causa per robatori.Cal destacar que la mateixa patrulla que va realitzar aquest servei, el dilluns 6 de març va recuperar a l'estació de tren de Ripoll, dues bicicletes valorades en